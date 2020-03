Rechnet man die Fälle im Magistratsbereich Waidhofen dazu (das Land trennt da), dann gibt es im Bezirk also derzeit insgesamt 62 Fälle.

Neu hinzugekommen ist gestern auf jeden Fall ein Erkrankter in St. Peter in der Au (die NÖN berichtete online). In Ardagger gibt es derzeit 27 Infizierte, in St. Georgen am Ybbsfelde einen, in Ferschnitz fünf. In Opponitz wurden bislang drei Fälle gemeldet. Betroffen sind inzwischen mindestens neun Gemeinden im Bezirk, aber nicht alle Bürgermeister gehen mit Erkrankungsfällen in ihrer Kommune sofort an die Öffentlichkeit - wohl auch, um die Bevölkerung nicht zusätzlich zu beunruhigen.

Eine sehr offensive Informationsstrategie verfolgt hingegen Hannes Pressl, Bürgermeister von Ardagger, der sich selbst in häuslicher Quarantäne befindet. Er ist zwar nicht erkrankt, hatte aber mit einem Infizierten Kontakt. Seine Gemeinde ist in NÖ einer der Hotspots der Corona-Erkrankungen und der Ortschef hält seine Bürger auf seinem blog (hannes.pressl.blog) täglich über die neueste Entwicklung auf dem Laufenden. Gestern konnte er da übrigens auch von einem Anruf von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner berichten. Pressl übermittelte elektronisch ihre besten Wünsche an alle Erkrankten, alle Personen in Quarantäne, aber auch an jene, die die Versorgung der Bevölkerung aufrechterhalten.

NÖ-weit gesehen gibt es im Bezirk mit 59 (oder eben 62 wenn man Waidhofen an der Ybbs dazunimmt) die meisten Erkrankten, gefolgt von den Bezirken Korneuburg (58) und Tulln (55). Insgesamt sind derzeit in Niederösterreich 391 Menschen infiziert, das bedeutet einen Anstieg von gestern auf heute von 74 Personen. Tests wurden landesweit bisher 3.015 durchgeführt.