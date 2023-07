30 Millionen Euro für die Sanierungsarbeiten im Klinikum Mauer

Das Haupthaus wird der Hauptausstellungsort sein, zuvor muss es aber noch saniert werden. Foto: Golizcza

Als „größtes Regionalentwicklungsprojekt“ des Landes bezeichnet Landtagsabgeordneter Bernhard Ebner die NÖ Landesausstellung, die seit 1951 über 40 Mal stattgefunden hat. „Sie setzt einen kulturellen und gesellschaftlichen Schwerpunkt, fördert den Tourismus und ist auch ein wichtiger wirtschaftlicher Motor.“ Genau diese Funktion werde sie 2026 auch im Mostviertel erfüllen.

Das Thema „Wunder Mensch. Seelische Gesundheit im Wandel der Zeit“ sei gerade im Landesklinikum Mauer auch der Versuch, „Menschen mit psychischer Beeinträchtigung aus der Stigmatisierung herauszuholen, hinein in die Mitte der Gesellschaft. Natürlich wird bei der Ausstellung aber auch die NS-Zeit nicht ausgespart, in der sich ein Schatten über die Anstalt gelegt hat“, sagt der ÖVP-Politiker. Er hebt auch hervor, dass es bei der Landesausstellung um nachhaltige Investitionen ins Landesklinikum gehe. „Das Land nimmt 43 Millionen Euro in die Hand, davon werden 30 Millionen in die mittelfristige und langfristige Sanierung der Gebäude fließen.“

Für Bürgermeister Christian Haberhauer ist die Ausstellung eine große Chance für das Mostviertel, sich vor allem auch als Gesundheitsregion zu präsentieren. Gerade in Mauer werde da mit dem neuen Primärversorgungszentrum, dem Bildungscampus für Pflegeberufe und „Reset“, dem Kompetenzzentrum für Kinder- und Jugendpsychiatrie, ein Schwerpunkt gesetzt. „Es sind aber alle 31 Gemeinden der Moststraße aufgerufen, sich im Rahmen der Landesausstellung mit Begleitaktionen einzubringen. In Amstetten haben wir zudem unsere 160 Vereine eingeladen, sich mit dem Thema zu beschäftigen und kleinere oder größere Projekte vorzuschlagen“, sagt der Stadtchef.

Hermann Dikowitsch freut sich auf die Ausstellung im Mostviertel und blickt noch gerne auf das Jahr 2007 zurück. „Die damalige Landesausstellung in St. Peter und in Waidhofen war dank des Engagements der ganzen Region mit über 400.000 Besucherinnen und Besuchern eine der erfolgreichsten überhaupt“, erinnert er.

Ausstellung in zweifacher Hinsicht bemerkenswert

Die Ausstellung im Jahr 2026 wird aus seiner Sicht in zweifacher Hinsicht bemerkenswert. „Zum einen findet sie in einem Jugendstilensemble statt, das in dieser Form einzigartig ist. Zum anderen wird sie die erste Ausstellung in einem Landesklinikum bei laufendem Betrieb sein. Ich danke der kollegialen Führung, die von Beginn an großes Entgegenkommen gezeigt hat.“

Für Dikowitsch muss die Ausstellung drei Kernbotschaften haben: die enge Verknüpfung von psychischen und physischen Krankheiten und den Umgang damit im Wandel der Zeit, das Sichtbarmachen der Opfer der NS-Verbrechen im Klinikum durch die Schaffung einer bleibenden Gedenkstätte und die Positionierung des Mostviertels als Gesundheitsregion.

Privatsphäre der Patientinnen und Patienten muss geschützt werden

Zentraler Ausstellungsort wird das Direktionsgebäude mit rund 1.200 Quadratmetern Fläche und einer Cafeteria sein. Von dort wird ein Rundgang zur ehemaligen Krankenpflegeschule (Haus 18) führen, wo die bleibende Gedenkstätte für die Opfer der NS-Zeit eingerichtet wird, und von dort weiter zum Anstaltsfriedhof. Einbezogen werden soll auch jener Bereich außerhalb der Einfriedung, wo viele der NS-Opfer begraben wurden.

Aus der ehemaligen Krankenpflegeschule wird die Dauergedenkstätte für die Opfer der Nazi-Verbrechen in der damaligen „Heil- und Pflegeanstalt“. Die Himmelstreppe aus Grabsteinen vor dem Haus erinnert schon jetzt an die Ermordeten. Foto: Knapp

Auch der Anstaltsfriedhof wird in das Ausstellungskonzept miteinbezogen. Im Bereich hinter der Umfriedung wurden Opfer der Nazi-Verbrechen begraben. Foto: Knapp

Der ärztliche Leiter des Klinikums, Primar Christian Korbel, der auch Mitglied des wissenschaftlichen Beirats ist, hebt hervor, wie wichtig es sein wird, die Privatsphäre der Patientinnen und Patienten zu schützen. „Wir haben bei den Gebäuden zum Glück jeweils einen Gartenbereich und werden für die Zeit der Landesausstellung einen natürlich Sichtschutz aufbauen“, erklärt er. Der Rundgang werde klar gekennzeichnet sein und vor manchen Gebäuden werde es voraussichtlich auch eine bauliche Barriere geben. Bei Häusern, die nicht zum Ausstellungsbereich gehören, werden sich Türen auch nur mit Mitarbeiterkarte öffnen lassen. Der Patientenanwalt ist in die Konzeption eingebunden, um deren Interessen zu wahren.

Enges Zeitkorsett für Sanierungsarbeiten

Der Zeitplan für die Sanierungsarbeiten ist straff. Starten werden sie mit der Renovierung des Zauns vor dem Hauptgebäude mit seinen Jugendstil-Säulen und den reich gegliederten eisernen Feldern mit floralem Dekor.

Baulich die größte Herausforderung wird natürlich das Hauptgebäude. Um dieses zu sanieren, muss die Klinikverwaltung übersiedeln, also muss zuvor noch im nördlichen Teil des Klinikums das Haus 33, das früher Stallungen beherbergt hat, saniert werden. Für das Haupthaus ist eine Bauzeit von 18 Monaten anberaumt. Saniert werden muss auch die ehemalige Krankenpflegeschule (Haus 18) wo die Dauergedenkstätte für die Todesopfer der NS-Zeit eingerichtet wird.

Parallel zu den Umbauten werden die genauen Inhalte der Landesausstellung erarbeitet, für den Aufbau werden drei Monate anberaumt.

Primar Korbel weist abschließend noch auf zwei aus seiner Sicht wichtige Aspekte der Ausstellung hin. „Bei der Auseinandersetzung mit den Verbrechen des Nationalsozialismus geht es natürlich auch darum, was man machen kann, damit solche Bestrebungen wie damals nicht wieder auftauchen. Und beim Thema seelische Gesundheit soll es auch um die Besucherinnen und Besucher selbst gehen: Wie kann ich mit Krisen umgehen und wie kann ich gesund bleiben.“