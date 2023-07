Öhling auf der Spur des Mannes, der einen Schatz fand

„Wenn nach fast 130 Jahren nach deinem Tod Schulkinder noch immer von dir lernen, dann warst du auf jeden Fall ein Mensch, der viele Spuren hinterlassen hat. Das trifft auf Johann Kirchweger zu. Er hat zum Beispiel den Meierhof in gebaut, wo heute auch die Gemeinde beheimatet ist“, sagt Bürgermeisterin Michaela Hinterholzer. 1839 geboren, kam Kirchweger als Müllersbursch nach Öhling und heiratete die Tochter des Besitzers der Lederleitenmühle. Damit lässt sich sein späterer Reichtum aber nicht erklären, daher hält sich hartnäckig die Version, er habe einen Schatz gefunden - Fässer voller Gold und Silber. „Das ist durchaus möglich. In den Franzosenkriegen flüchtete die Bevölkerung über die Donau nach Oberösterreich. Vielleicht wurden Wertgegenstände vergraben und dann vergessen“, sagt Hinterholzer. Kirchweger sei auf jeden Fall aber auch ein tüchtiger Unternehmer und Immobilienmakler gewesen. Unter anderem soll ihm zeitweilig auch das Schloss Zeillern gehört haben. Als in Wien der „Narrenturm“ aufgelassen und im Westen ein Standort für eine Irren- und Siechenanstalt gesucht wurde, kaufte und tauschte Kirchweger Gründe und stellte 20 Joch (fünf Hektar) kostenlos zur Verfügung. Einzige Bedingung: Die Ziegel für den Bau sollten aus seiner Ziegelei kommen- was aber nicht passierte, weil sie nicht zum Baustil passten. Die Eröffnung der Anstalt erlebte Kirchweger nicht mehr. Er starb 1897.

„Ein interessanter Aspekt in seiner Vita ist, dass er 1885 als Liberaler für den Reichsrat kandidierte. Er wurde von Antisemiten auch als Jude bezeichnet, obwohl er das nicht war. Da dürfte das Zunftzeichen der Brauer am Meierhof mit dem Davidsstern verwechselt worden sein“, erzählt Hinterholzer. Als Kirchweger starb habe er, kinderlos geblieben, seine Bediensteten im Testament gut bedacht. Haupterbe war sein Bruder, der die Gründe später dem Land auf Leibrente vermachte.

„Diesem Herrn Kirchweger wollen wir also unser Augenmerk schenken. Peter Kunerth hat sich ja schon intensiv mit ihm und dem Klinikum beschäftigt. Vielleicht können wir eine Studentin oder einen Studenten dafür begeistern, sich im Rahmen einer Diplomarbeit mit seinem politischen Engagement und den Grundstückstransaktionen beschäftigt“, hofft Hinterholzer.