Organisationsteam auf Rundreise in der Moststraße

Die Reise begann mit einem Besuch im Schloss Zeillern. Bürgermeister Fritz Pallinger gab dem Team persönlich einen Einblick in die zukünftigen Umbaupläne des Schlosses. Anschließend wurde das Ostarrichi-Museum in Neuhofen/Ybbs erkundet, das mit seiner Ausstellung zur Gründung Österreichs einen interessanten Einblick in die Geschichte der Region ermöglichte. Weiter ging es zur Basilika Sonntagberg, die mit ihrer barocken Schönheit und spirituellen Atmosphäre sowie einem imposanten Ausblick in die Region beeindruckte. Dann folgte ein Abstecher zum Stift Seitenstetten mit seiner geschichtsträchtigen Architektur, der Bücherei und dem malerischen Stiftsgarten. Die Mittagspause wurde im gemütlichen Gastgarten beim Mostviertlerwirt Ott verbracht, wo die kulinarische Vielfalt der Region Mostviertel auf den Tisch kam. Am Nachmittag besuchte das Team das Bildungshaus St. Benedikt, ein Zentrum für Erwachsenenbildung, das als Ort der Begegnung und des Austauschs in der Region für seine Vorträge, Seminare und Kulturveranstaltungen bekannt ist. Gemeinsam mit den beiden Direktoren Lucia Deinhofer und Johannes Deinhofer wurden Impulse im Bereich der kulturellen, sozialen und spirituellen Arbeit diskutiert.

Der nächste Stopp führte das Team in die Gemeinde Haag. Der Tierpark, das Mostviertelmuseum, die Mostviertelhalle, das Freilichtmuseum im Weißpark und die Theaterbühne wurden besichtigt. Danach ging es weiter nach St. Valentin zum neuen Veranstaltungszentrum Valentinum. Weiter führte die Rundreise nach Wallsee-Sindelburg zur Römerwelt und zum Beach- und Wassersportzentrum in Wallsee-Sindelburg. Den krönenden Abschluss bildete eine traditionelle Heurigenjause und Mostverkostung im Mostheurigen Hauer in Ardagger, wo das Ausstellungsteam die Gastfreundschaft und die kulinarische Identität der Region Mostviertel selbst hautnah erleben durfte.

„Die gesammelten Eindrücke, Erlebnisse und Gespräche werden zweifellos in die Planung und Gestaltung der Umfeldprojekte für die anstehende Landesausstellung 2026 einfließen“, sagt die Obfrau der Moststraße Michaela Hinterholzer.