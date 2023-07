Wehren Krennstetten & Ertl haben Tickets für Bundesbewerbe gesichert

Die FF Krenstetten hatte im Vorjahr die Qualifikation in Bronze A bereits geschafft. Mit einem 11. Platz in Silber A (ohne Anrechnung von Alterspunkten) in Leobersdorf (37,69 Sekunden, fehlerfrei) hat man nun auch das Ticket für Silber A für den Bundesbewerb in der Tasche.

Die FF Ertl erreichte in Bronze A im heurigen Jahr Platz 25 (34,79 Sekunden fehlerfrei) und darf sich ebenfalls über die Teilnahmeberechtigung beim Bundesbewerb freuen.

Auch Hochstrass hätte das sichere Ticket in Silber A mit einer Zeit von 39,24 Sekunden, wären da nicht für ein „liegen gebliebenes Gerät“ fünf Schlechtpunkte dazugekommen. Nun heißt es abwarten, ob das Vorjahresergebnis für die Bundesbewerbsqualifikation reicht.

Krenstetten 1 durfte sich in Silber B (mit Anrechnung von Alterspunkten) über einen 19. Platz freuen. Die Damengruppe aus Viehdorf trat sowohl in Bronze als auch in Silber an und schlug sich tapfer.

Jetzt sei es sehr wichtig, dass die Gruppen die positiven Erlebnisse aus dem heurigen Jahr mitnehmen und im nächsten Jahr konsequent weiterarbeiten, sagt Bühringer: „Es geht nicht in erster Linie umd den Vergleich mit den anderen Gruppen, sondern dass man für die eigene Gruppe Ziele definiert. Wenn diese erreicht werden, kann man in jedem Fall von einem vollen Erfolg sprechen.“

Wenngleich das Gerät, das beim Bewerb verwendet wird, beim Einsatz nicht mehr den Stellenwert wie früher hat, so ist es doch für viele Feuerwehren unverzichtbarer Bestandteil des Feuerwehrwesens, fördert Kameradschaft, körperliche Fitness und trägt wesentlich zum Zusammenhalt der Feuerwehrmitglieder bei.

Bezirksfeuerwehrkommandant Rudolf Katzengruber zieht abschließend zufrieden Bilanz: „Die Landesbewerbe in Leobersdorf zeigten in großartiger Weise das Feuerwehr-Feeling auf, das Tausende Feuerwehrmitglieder genießen konnten – darunter viele aus dem Bezirk Amstetten!“

Bühringer verweist darauf, dass auch der BezirksCup ins Finale geht: dabei werden die besten Bewerbsleistungen der Feuerwehren aus dem Bezirk zusammengezählt.

Die nächsten Bewerbe zum BezirksCup: