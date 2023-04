Eiernockerl im Spital am Hitlergeburstag: Ein dummer Zufall!

Eiernockerl waren bekanntlich die Leibspeise des Führers und Neonazis und Ewiggestrige essen sie am 20. April, um damit seinen Geburtstag zu feiern.

Im Landesklinikum Amstetten will das natürlich niemand. „Wir haben einen Speiseplan, der sich in einem mehrwöchigem Rhythmus wiederholt. Dass es gerade heute Eiernockerl gibt, ist wirklich ein dummer Zufall. Niemand hier hatte etwas Böses im Sinn“, betont Verwaltungsdirektor Gernot Artmüller. Künftig werde man aber natürlich darauf achten, dass am 20. April keine Eiernockerl mehr am Speiseplan stehen.

