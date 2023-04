Königsberger-Ludwig: „Hilferufe des Personals ernst nehmen“

„Es ist hoch an der Zeit ist, die Hilferufe der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den NÖ Krankenhäusern ernst zu nehmen. Es braucht kurzfristige Lösungen und auf Sicht gesehen muss der, von mir oft geforderte, wissenschaftlich basierte Pflegeschlüssel endlich umgesetzt werden“, sagt Königsberger-Ludwig. Dabei gehe es vor allem um bessere Arbeitsbedingungen und Planbarkeit der Dienste. Es müsse uns gelingen, sowohl in der Pflege als auch bei den Ärztinnen und Ärzten das Personal zu halten und neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu gewinnen. „Man wird daher aus meiner Sicht nicht darum herumkommen, endlich den Regionalen Strukturplan Gesundheit zu erstellen, damit klar ist, wie sich die Krankenhauslandschaft in Niederösterreich in den nächsten Jahren und Jahrzehnten gestalten wird. Auch das zählt zur Planbarkeit“, betont die SPÖ-Politikerin.

Essenziell wichtig werde es aber auch sein, sagt Königsberger-Ludwig, dass beim Finanzausgleich der Gesundheitsbereich an oberster Stelle mitverhandelt werde. Vorschläge der Gesundheitslandesrätinnen und -landesräte lägen bereits seit Monaten vor. „Es ist dringend an der Zeit die Diskussion zu führen - in den Gremien und nicht nur bei Pressekonferenzen!“

Keine Nachrichten aus Amstetten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.