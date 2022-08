Pflegedirektorin Obermüller: „Würde diesen Weg wieder einschlagen!“

Werbung

| „Bereits als Mädchen wollte ich Krankenschwester werden“, berichtet Pflegedirektorin Angelika Obermüller schmunzelnd. „Wie man sieht, bin ich diesbezüglich hartnäckig geblieben. Nur kurzfristig bin ich ins Wanken geraten und wollte Lehrerin werden. Aber auch diesen Wunsch habe ich mir erfüllen können, denn neben meiner Tätigkeit als diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin habe ich an der damaligen Krankenpflegeschule in Waidhofen an der Ybbs neue Pflegekräfte von 1995 bis 1999 unterrichten dürfen.“

Wechsel aus Waidhofen nach 36 Jahren

Dass der Beruf Berufung für Angelika Obermüller ist und sie diesen Weg wieder einschlagen würde, steht außer Frage: „Eine Tante von mir war auch Gesundheits- und Krankenpflegerin, vielleicht hatte ich deswegen diesen Berufswunsch. Mit Bestimmtheit kann ich es aber nicht sagen.“ Nach 36 Jahren am Landesklinikum Waidhofen – zuletzt als stellvertretende Pflegedirektorin – wechselte Angelika Obermüller im Mai ans Klinikum Amstetten. Welche Aufgaben fallen nun in die Agenden der Neo-Pflegedirektorin, der rund 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterstehen? „Meine Hauptaufgabe ist es, als Pflegedirektorin und Teil der kollegialen Führung an der Sicherstellung der Rahmenbedingungen mitzuarbeiten, die einerseits unseren Patientinnen und Patienten eine professionale medizinische und pflegerische Versorgung sichert und andererseits eine entsprechende Mitarbeiterorientierung ermöglicht“, erklärt sie. Konstruktive interdisziplinäre Zusammenarbeit mit allen Berufsgruppen seien für sie selbstverständlich, denn nur gemeinsam können Leistungen effektiv und effizient erbracht werden.

Besonders am Herzen liegt der Pflegedirektorin die Aus-, Weiter- und Sonderausbildung des Personals. „In unserem Beruf ist es unerlässlich, immer auf dem Letztstand der neuesten Erkenntnisse zu sein, nur so kann die Qualität der Pflege gehalten und weiter ausgebaut werden. Darüber hinaus sind wir auch gesetzlich dazu verpflichtet, uns ständig weiterzubilden und das ist gut so“, führt sie weiter aus. Auch die Stärkung des Pflegedienstes ist Obermüller ein großes Anliegen, damit Pflege jene Anerkennung bekommt, die sie verdient hat.

Die Pflege arbeitet 24 Stunden am Patienten

„Es geht mir hier um Professionalität. Die Pflege ist nämlich jene Berufsgruppe, die 24 Stunden am Patienten arbeitet, ihn beobachtet und sofort dem Arzt meldet, wenn etwas nicht in Ordnung ist.“ Angelika Obermüller findet es daher für nicht in Ordnung, wenn die Ausbildung des gehobenen Pflegedienstes, der nun an Fachhochschulen stattfindet, angezweifelt wird. „Unser Tätigkeitsbereich wird umfangreicher, spezifischer, digitaler. Da sprechen wir noch nicht von der Pflege am Patienten. Dass auch da die Ausbildung angepasst werden muss, ist selbstverständlich. Die Tätigkeit einer diplomierten Pflegekraft vor vierzig Jahren ist mit heute in keiner Weise vergleichbar“, argumentiert die Pflegedirektorin. Sie sei überzeugt davon, dass in den nächsten Jahren noch weitere Herausforderungen auf uns zukommen werden. Denn es gebe neben dem Bedarf an Pflegekräften auch einen an Ärzten. Die Diplomierten werden Tätigkeiten übernehmen müssen, die früher der Mediziner getan hat.

Eine große Herausforderung ist es, junge Leute dazu zu bringen, in den Pflegeberuf einzusteigen. „Die Rekrutierung ist ein großes Thema. Trotz Aufstockung der Ausbildungsplätze an den Fachhochschulen sind die Lehrgänge nicht voll. Seit rund einem Jahr gibt es daher eine Arbeitsgruppe innerhalb der Landesgesundheitsagentur, die sich genau diesem Thema widmet. Unter anderem wird man Gesundheitsberufe vermehrt in den Grundschulen und Regelschulen vorstellen“, verrät Obermüller. Der Prozess werde dauern, es sei jedoch wichtig, genau dort anzusetzen. Um in Zukunft genügend Personal zu haben. „Mein Motto lautet hierfür: Es gibt viele Wege zum Glück, einer davon ist aufhören, zu jammern. Tun wir lieber“, bringt Angelika Obermüller es auf den Punkt.

Und wo findet die gebürtige Ybbsitzerin, die nach wie vor in ihrem Geburtsort lebt, ihren Ausgleich? „Wir sind acht Leute im Haus, eine richtige Großfamilie: Nämlich mein Mann und ich, unser Sohn mit seiner Frau und den drei Kindern sowie meine Mutter. Die Mama kocht noch immer für uns alle mit großer Leidenschaft und es ist selbstverständlich, dass wir auch alle miteinander essen, wenn es irgendwie möglich ist. Es gibt nichts Schöneres!“ Darüber hinaus lese sie gerne, hört Musik und ist kreativ tätig, etwa beim Verzieren von Holzgegenständen mit Brandmalerei.

