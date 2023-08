Primar Oliver Sarkar ist neuer Leiter der Inneren Medizin I

Der gebürtige Deutsche studierte Humanmedizin an der Ludwig-Maximilian Universität in München. Seine Facharztausbildung zum Internisten und Nephrologen absolvierte er am Universitätsklinikum rechts der Isar München. Von 2015 bis 2017 arbeitete Sarkar als Oberarzt für Nephrologie im Allgemeinen Krankenhaus der Elisabethinen in Linz. Bis 2021 war er im Kuratorium für Transplantation und Dialyse in Emmmering/Dachau tätig. Danach kehrte der Mediziner nach Österreich zurück und war als Oberarzt auf der nephrologischen Abteilung des Ordensklinikums Elisabethinen in Linz tätig.

Experte für Nephrologie und Hypertonie

Primar Sarkar ist Experte für allgemeininternistische, besonders nephrologische und rheumatologische Krankheitsbilder. Über das Gebiet der klassischen Nephrologie hinaus ist er Spezialist bei der Behandlung von Hypertonie (Bluthochdruck).

„Wir freuen uns, dass wir einen derart hochqualifizierten Kollegen für unser Team gewinnen konnten und sind überzeugt, dass er die Abteilung mit großem Einsatz zum Wohle der Patientinnen und Patienten erfolgreich führen wird“, freut sich der Ärztliche Direktor Primar Gerhard Kriener.

Sakar selbst betont, dass ihm die internistische Versorgung der regionalen Bevölkerung ein sehr großes Anliegen ist, ebenso aber die profunde Ausbildung von jungen Ärztinnen und Ärzten. „Um den medizinischen Alltag gut meistern zu können, sind mir ein respektvoller Umgang, sowie Kommunikation auf Augenhöhe mit allen Berufsgruppe wichtig. Ich freue mich, mich den Herausforderungen der Leitung dieser wichtigen Abteilung im Landesklinikum Amstetten zu stellen und diese erfolgreich für alle weiterzuentwickeln.“