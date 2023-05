Überfordertes Spitalspersonal: SPÖ lädt zu einem runden Tisch ein

„Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestätigen uns die Berichte über Personalnot und Überlastungen im Landesklinikum Amstetten. Es darf nicht weiter weggesehen werden, wenn die Angestellten auszubrennen drohen und die Patientinnen und Patienten die berechtigte Sorge haben, dass eine gute Gesundheitsversorgung nicht mehr sichergestellt werden kann“, sagt Vizebürgermeister Gerhard Riegler.

Dass die Landesgesundheitsagenutr in einer Stellungnahme der Stadt-SPÖ vorgeworfen hat mit ihrer Kritik „populistischen Alarmismus abseits jeglicher Fakten“ zu betreiben, nimmt er gelassen. „Wir wollen keinen Streit entfachen, sondern konstruktiv an der Lösung der Probleme arbeiten. Natürlich kann sich die LGA hinter Plänen und Dienstposten verschanzen, Papier ist geduldig, aber sie sollte eher auf das Personal hören., so wie wir es tun. Der Hilfeschrei aus dem Klinikum spricht ja für sich und er war bei weitem nicht der erste.“

Die Amstettner Stadtpolitik könne zwar die Personalpolitik der Landesgesundheitsagentur nicht beeinflussen, doch könne sie Probleme im Landesklinikum deutlich machen und ansprechen, betont auch Gesundheitsstadträtin Beate Hochstrasser. „Auch wenn ich keine Mitsprache bei Entscheidungen im Klinikum habe, fühle ich mich in dieser Sache verantwortlich. Leute kommen zu mir, weil sie sich um die Gesundheitsversorgung sorgen und die aktuelle Situation unhaltbar ist. Diese Aussagen und die Sorgen der Belegschaft müssen endlich ernst genommen werden“, fordert die SPÖ-Politikerin.

Sie kündigt an, die Geschäftsführung der Landesgesundheitsagentur, die Kollegiale Führung des Landesklinikums, die Betriebsrätinnen und Betriebsräte sowie alle Fraktionen im Gemeinderat zum Runden Tisch einladen. „Die Einladung an die LGA ist schon abgeschickt. Ich will alle Beteiligten an einen Tisch bringen und gemeinsam über Lösungen für die unhaltbare Situation im Klinikum diskutieren. Es sollte im Interesse aller Beteiligten sein, die geschilderten Zustände so rasch wie möglich zu verbessern und eine bestmögliche Versorgung sicherzustellen“, betont Hochstrasser.

