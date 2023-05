Landesgesundheitsagentur kontert Vorwürfen der Amstettner SPÖ

Das Schreiben der Landesgesundheitsagentur im Wortlaut:

„Wir möchten jenen, die der Meinung sind, unbedingt auf dem Rücken der von uns bestmöglich versorgten Menschen kommunalpolitisches Kleingeld wechseln zu müssen, mit Fakten begegnen. Aktuell sind im Landesklinikum Amstetten 17 Stellen bei Ärztinnen und Ärzten und beim Pflegepersonen unbesetzt. Gemessen an den rund 1.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Klinikums entspricht das 1,4 Prozent.

Dennoch werden im Landesklinikum Amstetten im Rahmen einer Post-Covid-Analyse nun sämtliche Abteilungen und Stationen im Hinblick auf Überstunden und mögliche Überlastungen überprüft, um einen klaren Blick auf die Ist-Situation zu haben. Bedingt durch die Pandemie wurden gerade im Gesundheitsbereich sehr viele Überstunden aufgebaut. Auch mit Abklingen der Pandemie war es schwierig, Stunden abzubauen, da elektive Operationen nachgeholt werden mussten. Mittlerweile sind wir bei den Operationen wieder im „Normalbetrieb“ angekommen. Aktuell werden viele Operationen so durchgeführt, dass sich die Aufenthaltsdauer der Patientinnen und Patienten verkürzt, was jedoch zur Folge hat, dass sich der Arbeitsaufwand für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verdichtet. Seitens der LGA wird alles unternommen, damit das Personal Überstunden abbauen könne bzw. diese ausbezahlt würden.

Mehr als 53 Prozent der Personals arbeiten bereits Teilzeit

Klar ist, dass es mitunter krankenstandsbedingte Engpässe geben kann, wie in jedem anderen Beruf auch. Allerdings trägt eine Vielzahl an Maßnahmen, wie etwa bezahlte Ruhe- und Mittagspausen sowie Umkleidezeiten, dazu bei, die Attraktivität des Landesklinikums als Arbeitgeber zu unterstreichen. Das zeigt sich vor allem im Umstand, dass in Amstetten die Stellenbesetzung aktuell sehr gut ist. Dennoch gilt es Herausforderungen zu meistern: Dem Trend der Zeit folgend steigt auch unter den Beschäftigten der Kliniken und Pflegezentren der Wunsch nach Teilzeitbeschäftigung: Mehr als 53 Prozent der Ärztinnen und Ärzte, Pflegekräfte und anderer Berufsgruppen in der NÖ LGA arbeiten bereits Teilzeit.

Aber gerade diesen flexiblen Arbeitszeitmodelle zählen zu den Vorteilen der Mitarbeit in der NÖ LGA. Ebenso wie die Vielzahl an Karrieremöglichkeiten sowie Aus- und Weiterbildungschancen, Zusatzvergütungen, zahlreiche Vergünstigungen und Wohnortnähe. Mit ihrem klaren Fokus auf das Wohl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat die NÖ LGA in den vergangenen Jahren gezeigt, dass die richtigen Antworten auf die Herausforderungen im Gesundheits- und Pflegesektor der Schlüssel zur wichtigsten Ressource sind, nämlich dem Personal. Insgesamt lässt sich sagen, dass die NÖ LGA nicht nur für das Gewinnen neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern arbeitet, sondern auch bemüht ist, bestehenden Kolleginnen und Kollegen das bestmögliche Job-Umfeld zu bieten. Das geschieht in enger Abstimmung mit der Belegschaftsvertretung. Dazu zählen etwa Verbesserungen im Dienstrecht und bei Gehältern, bei Nachtdiensten und der Altersteilzeit. Intensiv gearbeitet wird an Verbesserungen bei der Dienstplanstabilität und an Modellen für ein lebensphasenorientiertes Arbeiten. Darüber hinaus ist ein völlig neues System der Personalbedarfsberechnung im Entstehen.

Fakten werden von der Kommunalpolitik bewusst verschwiegen

All das sind Fakten, die bekannt sind und aus unserer Sicht im konkreten Fall seitens der Kommunalpolitik bewusst verschwiegen werden. Verantwortungsvolle Politik zeichnet sich auch durch ein hohes Maß an Sachkenntnis aus. Populistischer Alarmismus abseits jeglicher Fakten hilft niemandem und schadet im konkreten Fall den unmittelbar Betroffenen. In einer in vielerlei Hinsicht herausfordernden Zeit Öl ins Feuer zu gießen, um auf dem Rücken der Belegschaft kommunalpolitisches Kapital zu schlagen, ist sicher der falsche Weg. Auch das bewusste Übersehen einer Vielzahl von gesetzten Maßnahmen zeugt nicht von Interesse an Lösungen.

Wir arbeiten täglich an eben diesen Lösungen, im steten Bemühen, die Arbeitsbelastung unserer Kolleginnen und Kollegen in einem erträglichen Ausmaß zu halten und ihnen die bestmöglichen Arbeitsbedingungen zu bieten. Im Unterschied zu den von Ihnen zitierten Politikern stehen wir täglich im Austausch mit unseren Kolleginnen und Kollegen sowie deren Führungskräften. Daher wehren wir uns mit Nachdruck dagegen, dass gerade jene, die mit einem Höchstmaß an persönlichem Einsatz um die Gesundheitsversorgung der Amstettenerinnen und Amstettener, der Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher bemüht sind, im Zerrbild der Kommunalpolitik missbraucht werden.“

Keine Nachrichten aus Amstetten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.