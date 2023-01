Schuller-Kalmar ist Leiterin der Erwachsenenpsychiatrie

Werbung

Primaria Karin Schuller-Kalmar (55) ist bereits seit 1998 im Landesklinikum Mauer tätig und übernahm zuletzt auch die interimistische Leitung der Erwachsenenpsychiatrie. Die Primaria absolvierte nach der Matura am Gymnasium in Amstetten das Studium der Humanmedizin an der Medizinischen Universität Wien, wo sie im Jahr 1994 promovierte. Ihren Turnus absolvierte sie in den Kliniken Enns und Krems.

Die zweifache Mutter ist auch ausgebildete Allgemein- und Notfallmedizinerin. Ihre Facharztausbildung machte sie bereits am LK Mauer. Unzählige Ausbildungen verschafften ihr eine Expertise in der seelischen Gesundheit. Mit mehr als zwei jahrzehntelanger Praxis im Bereich stationäre psychiatrisch-psychotherapeutische ärztliche Tätigkeit ist die gebürtige Mostviertlerin eine Spitzenmedizinerin im Bereich der Behandlung von schweren und komplexen psychiatrischen Krankheitsbildern.

„Für mich wichtig ist, dass mein multiprofessionelles Team meiner Abteilung den Patienten und ihren Angehörigen stets mit Wertschätzung, Respekt und Akzeptanz begegnet und die uns anvertrauten Menschen in ihrer Ganzheit mit einem umfassenden nach neuesten Erkenntnissen Therapieansatz behandelt werden“ erklärt die Ärztin. „Nach Primaria Hafner, Forensik, und Primaria Lindbichler, Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie, gibt es nun eine weitere Spitzenmedizinerin für das LK Mauer“, freut sich auch Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf.

Für den Standort Mauer gab es neben den drei neuen Führungskräften auch noch mit Regina Bauer eine neue Kaufmännische Direktorin, die zugleich auch das PBZ leitet. Zudem wurde der Bildungscampus mit bis zu 264 Ausbildungsplätzen in revitalisierten Pavillons eröffnet und das Klinikum erhielt den Zuschlag für die Landesausstellung 2026 „Wunder Mensch, seelische Gesundheit im Wandel der Zeit“.

Auch die Kollegiale Führung des LK Mauer zeigt sich sehr erfreut über die neue Leiterin und ist voll des Lobes für ihr Engagement: „Mit Primaria Schuller-Kalmar haben wir eine weitere Top-Medizinerin in unserem Haus, die mit den Strukturen und den Mitarbeiter bestens vertraut ist“, unterstreicht man.

Ebenfalls erfreut über die neue Leitung zeigt sich Gabriele Polanezky, Geschäftsführerin der NÖ LGA Gesundheit Mostviertel GmbH: „Mit Primaria Schuller-Kalmar haben wir eine fachlich sehr qualifizierte und teamorientierte Persönlichkeit engagieren können. Ich wünsche ihr und ihrem Team alles Gute!“

