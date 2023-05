Wie viel Alkohol ist zu viel? Sucht-Experte gibt klare Antwort!

„Wie viel Alkohol ist zu viel?“ Eine klare Antwort auf diese Frage gab der Ärztliche Direktor des Landesklinikums Mauer und Experte in Sachen Abhängigkeitserkrankungen, Primar Christian Korbel, am Mittwochvormittag bei einer Pressekonferenz anlässlich der Dialogwoche Alkohol, die von 8. bis 14. Mai läuft: „Die Harmlosigkeitsgrenze bei Frauen liegt bei etwas weniger als einem großen Bier täglich, bei Männern ist sie etwas höher“, erklärt der Fachmann. Auf jeden Fall sei es empfehlenswert, pro Woche zwei komplett alkoholfreie Tage einzulegen und einmal im Jahr eine längere Pause zu machen. Bei einem täglichen Konsum von mehr als 40 Gramm Alkohol bei Frauen (zwei große Bier) und 60 Gramm Alkohol bei Männern (drei große Bier) steige das Risiko für Folgeerkrankungen deutlich an.

„Alkohol das meist verwendete Antidepressivum“

Eine wirkliche Abhängigkeit entwickle sich allerdings über viele Jahre hinweg. Es gebe dabei auch eine genetische Komponente, die aber meist nur in Kombination mit anderen Belastungsfaktoren zur Wirkung komme, berichtet Korbel. Überhaupt spielten psychische Belastungen beim Alkoholkonsum eine große Rolle. „Man könnte sagen, dass Alkohol in Österreich das meist verwendete Antidepressivum ist“, betont der Primar. Es bringe zwar kurzfristig vielleicht eine Entlastung von Ängsten und Sorgen, aber über die Jahre gesehen würden die Probleme nur größer. „Zu einem hohen Prozentsatz ist bei alkoholabhängigen Menschen eine psychische oder psychiatrische Krankheit im Hintergrund.“ Das Durchschnittsalter der Patientinnen und Patienten in Mauer liegt bei 49,5 Jahren.

Je früher der Betroffene zur Einsicht gelange, dass er ein Alkoholproblem habe, desto größer seien die Fortschritte in der Behandlung, erklärt Korbel. Es sei aber oft schwierig, Menschen in die Therapie zu bekommen, denn zwar sehe das Umfeld schon die Abhängigkeit, aber der Betroffene selbst oft nicht.„Frühzeitiges Ansprechen der Trinkgewohnheiten mit zeitgerechter Diagnose eines Konsums mit erhöhtem Risiko ist die Voraussetzung für eine zielgerichtete Intervention“, sagt der Suchtexperte.

Stationäre Behandlung und Tagesklinik

In Mauer gibt es zwei mögliche Behandlungsformen: nach einem körperlichen Entzug in einem NÖ-Landesklinikum einen sechswöchigen stationären Aufenthalt und seit Oktober 2022 auch eine tagesklinische Entwöhnung mit sechs Plätzen. „Für manche Patienten ist es gut, wenn sie eine Weile ganz aus dem Familiensystem herausgenommen werden. Für andere ist es besser, ihre Rollen in gewissem Ausmaß beizubehalten. Sie nehmen untertags bei uns an allen Therapien teil, verbringen die Nacht aber dann in ihrem gewohnten Umfeld“, berichtet Korbel. Versucht werde dabei, die tägliche Akoholtrinkmenge zu reduzieren und wieder alkoholfreie Tage zu planen. Das führe bei den Patientinnen und Patienten dann auch zu einer realistischeren Sicht auf ihre aktuelle Situation.

Für Alkoholabhängige, die stationär sechs Wochen in Mauer verbringen, ist natürlich auch die Nachbetreuung sehr wichtig. Deshalb nimmt das Landesklinikum zur Abstimmung zeitgerecht Kontakt mit den Betreuern in Wohnortnähe der Betroffenen auf, die sich in der Folge um diese kümmern.

Auch auf die Frage, wann eine Therapie erfolgreich ist, hat Korbel eine klare Antwort: „Jeder Tag, an dem nicht getrunken wird, ist ein Erfolg, aber natürlich geht es darum, die alkoholfreien Intervalle möglichst zu verlängern“, erklärt der Primar. Und wenn es doch zu einem Rückfall komme, dann sei es wichtig, dass dieser möglichst kurz sei.

In der Bevölkerung Bewusstsein für die Problematik schaffen

Für ÖVP-Landesrat Ludwig Schleritzko ist es von großer Bedeutung, in der Bevölkerung ein Bewusstsein für die Problematik übermäßigen Alkoholkonsums und von Abhängigkeit zu schaffen, andererseits aber auch den Betroffenen eine möglichst gute Betreuung angedeihen zu lassen. „Es ist wichtig, rechtzeitig Hilfsangebote für Betroffene bereitzustellen. Erste Anlaufstellen sind die Suchtberatungsstellen. Dort erfolgt auch die Diagnostik und Intervention. Bei Vorliegen einer Alkoholabhängigkeit erfolgt eine Weitervermittlung an spezialisierte Einrichtungen“, erklärt der Landesrat das Prozedere. Mit dem Landesklinikum Mauer gebe es in Niederösterreich eine hervorragende Sonderkrankenanstalt mit dieser Spezialisierung, wo das Personal mit großem Know-how tagtäglich Betroffenen weiterhelfe, lobt Schleritzko. Allein im letzten Jahr wurden im Klinikum Mauer über 29.000 Therapieleistungen angeboten.

Frauen sollten maximal ein Bier täglich trinken, Männer auch nicht viel mehr. Foto: PixabaySchwarz

Daten und Fakten zum Alkoholkonsum

15 Prozent der österreichischen Bevölkerung konsumieren Alkohol in einem problematischen Ausmaß. Fünf Prozent sind alkoholabhängig. Der jährliche Pro-Kopf-Konsum an Reinalkohol der Österreicherinnen und Österreicher beträgt 11,9 Liter. Österreich ist ein Hochkonsumland, in den letzten 25 Jahren ist der Alkoholkonsum insgesamt aber etwas zurückgegangen. Deutlich niedriger war er früher in den skandinavischen Ländern. Da hat es eine Angleichung gegeben. Skandinavierinnen und Skandinavier trinken zwar seltener als Österreicherinnen und Österreicher, dafür aber dann mehr.

