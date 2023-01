Ulrike Königsberger-Ludwig: „Brauchen Werte und Haltung“

NÖN: Sie sind als Landesrätin Regierungsmitglied und gehören zugleich einer Oppositionspartei an. Wie schaffen Sie in der täglichen Arbeit diesen Spagat?

Ulrike Königsberger-Ludwig: Die NÖ Landesverfassung sieht diese besondere Rolle (Proporz) zwischen einerseits Regierungsverantwortung und andererseits Opposition vor. Es ist zwar ab und zu eine Herausforderung, unterm Strich bin ich aber überzeugt, dass ich einiges umgesetzt bzw. auf den Weg gebracht habe. Regierungsbeteiligung bedeutet für mich keineswegs die eigenen Ideale und Standpunkte aufzugeben, da ich nach wie vor überzeugt bin: Haltung bestimmt das Tun, egal auf welcher politischen Ebene.

Wenn Sie auf die letzten fünf Jahre zurückblicken. Was war besonders wichtig?

Königsberger-Ludwig: Aufgrund der gesundheitspolitischen Dimension und der Bedeutung für den Einzelnen muss einfach die Pandemiebewältigung als Erstes angeführt werden. Die primäre Zielvorgabe war es, die Gesundheit von besonders schützenswerten Personengruppen zu sichern, die Verbreitung des Virus einzudämmen und zeitlich zu verzögern, um dadurch die Funktionsfähigkeit unserer Gesundheitsversorgung sicherzustellen. Ich bin überzeugt, dass wir in NÖ vieles richtig gemacht haben – in Zusammenarbeit mit ganz vielen Menschen – den Behörden, den Einsatzorganisationen, den Ärztinnen und Ärzten, dem Personal in den Krankenhäusern und der Pflege. Deswegen einmal mehr ein Danke. Ich denke, dass es vor allem die transparente, ehrliche Kommunikation und Information waren, die maßgeblich dazu beitrugen, dass die nötigen Maßnahmen von vielen Menschen mitgetragen wurden.

Ein wesentliches Projekt war auch das neue Rettungsdienstgesetz, das zum einen die nachhaltige finanzielle Absicherung der Rettungslandschaft und zum anderen vor allem die Versorgungssicherheit der Menschen im Land garantiert. Vor der Umsetzung mussten die Rettungsorganisationen noch mit jeder einzelnen Gemeinde über die Rettungsdienstbeiträge – den sogenannten Rettungs-Euro – verhandeln. Wir haben die Rettungsdienstbeiträge vereinheitlicht und sie werden über das Land eingehoben und via Landesverband der Rettungsorganisationen an die jeweiligen Bezirks- und Ortsgruppen verteilt. Das führt zu mehr Kostenwahrheit, Transparenz sowie Planbarkeit und nahm den Gemeinden den Kostendruck. Zugleich stellt das Land seither deutlich mehr Geld für das System zur Verfügung.

Eine zentrale Maßnahme war auch die Einführung neuer qualitativer Standards in der Kinder- und Jugendhilfe im Jahr 2019 mit schrittweiser Anpassung der Gruppengrößen und Etablierung von sozialinklusiven Gruppen. Durch einheitliche Leistungstarife in der stationären Betreuung wurde insgesamt mehr Transparenz geschaffen. Die Reform sieht zudem höhere Personalschlüssel in den Einrichtungen vor und garantiert den Trägern Planbarkeit bei der Finanzierung.

Als vierten Punkt möchte ich noch den Schutz von Frauen und deren Kindern nennen, die von Gewalt betroffen sind. Da ist es gelungen, die Finanzierung neu aufzustellen. Wir haben das Budget seit 2019 um knapp 600.000 Euro auf 2,8 Millionen Euro erhöht. Außerdem wurden die Sicherheitsvorkehrungen in Frauenhäusern ausgebaut.

Sie sind die Nummer 2 der SPÖ auf der Landesliste. Werden Sie auch künftig Landesrätin sein?

Königsberger-Ludwig: Da einige meiner Vorhaben wegen der Pandemie warten mussten und ich sozusagen „noch nicht fertig bin“, würde ich mich freuen, auch in Zukunft als Regierungsmitglied gestalten zu können. Letztlich entscheiden die Wählerinnen und Wähler und die Gremien der SPÖ NÖ.

Politische Gegner, aber auch manche Parteigenossen, verorten Sie eher am linken Flügel der SPÖ. Ist das so?

Königsberger-Ludwig: Wenn links bedeutet, dass man alle Menschen gleich behandelt, Menschenrechte achtet und sich für benachteiligte Menschen und Vielfalt sowie Gerechtigkeit und Gleichberechtigung, eine gerechte Arbeitswelt, faire Pensionen und Frauenrechte einsetzt, bin ich gerne links. Vor allem freut es mich aber, wenn ich als diskussionsbereiter und offener Mensch, der auf seine Mitmenschen zugeht und ihnen zuhört und sie ernst nimmt, wahrgenommen werde.

Woher nehmen Sie die Motivation für Ihr politisches Engagement?

Königsberger-Ludwig: Aus der Überzeugung, dass es Personen braucht, die selbst aktiv sind und einen Beitrag leisten, damit alle Menschen ein gutes Leben leben können. Dazu braucht es in vielen Bereichen Rechtsansprüche und keine Almosenpolitik. Es braucht gute Sicherungssysteme für die Lebenskrisen wie Krankheit oder Arbeitslosigkeit und auch für die Pensionen. Vor allem müssen bei allen Entscheidungen immer auch die „scheinbar Schwächeren“ mitgedacht werden – dafür lohnt es sich, sich zu engagieren, und daraus hole ich mir Kraft und Motivation für meine politische Arbeit. Ich bin überzeugt, es braucht eine starke Sozialdemokratie und es braucht Menschen mit Haltung und Werten in der Politik. Die Werte der Sozialdemokratie bestimmen mein Leben und mein politisches Handeln.

Welche Projekte sind Ihnen im Bezirk ein Herzensanliegen?

Königsberger-Ludwig: Wenn die Landespolitik Maßnahmen setzt, profitieren auch die Menschen im Bezirk davon. Ganz konkret kann ich aber die Umsetzung der Palliativstation im Krankenhaus Amstetten nennen, die endlich auf Schiene ist. Auch der Fachhochschullehrgang im Landeskrankenaus Mauer dürfte nun umgesetzt werden, den haben wir bereits im Jahr 2016 gefordert und ich selbst in den letzten Jahren in den zuständigen Gremien immer wieder thematisiert. Die neuen Sicherheitsvorkehrungen im Frauenhaus Amstetten oder die Aktion „StoP – Stadtteile ohne Partnergewalt“ sind ein Gewinn für die Menschen in der Region. Der Neubau des Frauenhauses hat zumindest einen Anfang gefunden und wird in den nächsten Jahren umgesetzt werden. Ganz besonders wichtig sind mir auch die Jugendberatungsstellen und Streetwork- angebote, die in den letzten Jahren abgesichert und zum Teil ausgebaut werden konnten

(Jusy Waidhofen, Westrand).

Keine Nachrichten aus Amstetten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.