LSV-Wahlen: „Wollen Bewegung ins Bildungssystem bringen“

Wahltag heißt es am kommenden Donnerstag in den höheren allgemeinbildenden Schulen und Berufsschulen sowie am Freitag in den mittleren und höheren Berufsbildenden Schulen Niederösterreichs. Da wählen alle Schulsprecherinnen und Schulsprecher aus dem jeweiligen Bereich die Landesschülervertretung (LSV) für das kommende Schuljahr. Die LSV ist die gesetzlich gewählte Vertretung der 220.000 Schülerinnen und Schüler des Landes Niederösterreich.

Unter den Kandidaten im Team Motus der Schülerunion Niederösterreich ist mit Tabea Merkinger auch eine Schülerin aus Waidhofen an der Ybbs. Die 16-Jährige ist Schulsprecherin im Bildungszentrum für Gesundheits- und Sozialberufe Gaming (BIGS). „Ich kandidiere mit dem Team Motus, weil es mir ein sehr großes Anliegen ist, das Bildungssystem in Bewegung zu bringen und es mir zusätzlich sehr viel Freude bereitet, mich für alle Schülerinnen und Schüler in ganz Niederösterreich einzusetzen, damit ihre Stimme endlich gehört wird“, sagt Merkinger. „Mein großes Anliegen ist es, Veränderung in die Schule zu bringen. Durch meine diesjährige Aufgabe als Schulsprecherin in meiner Schule habe ich dort vieles weitergebracht und alles gegeben, um für die Schülerinnen und Schüler die bestmögliche Vertretung zu sein.“

Zwei weitere Kandidaten aus dem Mostviertel

Mit Philipp Schaupp und Alma Heigl gehen bei der Wahl noch zwei weitere Kandidaten aus dem Mostviertel für die Schülerunion ins Rennen. Beide besuchen die 7. Klasse des BG/BRG Wieselburg. Schaupp ist Schulsprecher, Heigl Schulsprecher-Stellvertreterin. Der 17-jährige Steinakirchner Philipp Schaupp ist bereits seit diesem Jahr in der LSV und hofft, dass „wir als Kandidatinnen- und Kandidaten-Team Motus den Einzug in die Landesschülervertretung NÖ für das kommende Schuljahr 2023/24 schaffen. Der persönliche Grund für dieses Ziel ist hauptsächlich der Wunsch nach Veränderung im Bildungssystem. Die Situation in den Klassenzimmern Niederösterreichs ist unzufriedenstellend. Die Schule im Allgemeinen steht seit Jahrzehnten still, deswegen möchten wir für Bewegung im Schulsystem sorgen und die nötige Veränderung bewirken, die es im Moment braucht“, erklärt Schaupp auf NÖN-Nachfrage.

Alma Heigl und Philipp Schaupp, beide vom Gymnasium Wieselburg, kandidieren im Team Motus der Schülerunion Niederösterreich für die Landesschülervertretungswahlen. Foto: Christian Graf

Bewegung ins Bildungssystem bringen will auch die 17-jährige Wieselburgerin Alma Heigl. Sie kandidiert das erste Mal für die LSV. „Wir wollen als Team eine konstruktive Vertretung für die 220.000 Schülerinnen und Schüler in Niederösterreich sein“, betont Heigl.