Bezirksball mit 3 Tenören

Die Volkstanzgruppe aus Zeillern eröffnete den Ball mit drei Tänzen. Die zwei feschen Mostprinzessinnen aus Weistrach, Magdalena Kirchstetter und Viktoria Wimmer, durften freilich auch nicht fehlen. Die Mitternachtseinlage in 3 Teilen mit den 3 Tenören: Tobias Stockinger, Fabian Röcklinger und Fabian Huber (von links). Thomas Kirchweger und Sandra Wiesenberger bedanken sich bei Gastgeber und Bürgermeister Erwin Pittersberger für die Bereitstellung der tollen Lokalität des Veranstaltungszentrums. Eine Burschenrunde aus Wolfsbach und Weistrach im Festzelt: Michael Sindhuber, Max und Michael Jechsmayr, Patrick Üblacker sowie Lukas Pechhacker und Andy Ströbitzer (von links). Hatten gemeinsam viel Spaß in einer langen Ballnacht: Sandra Wiesenberger mit ihren beiden Schwestern und deren Partnern. In der Mostbar unterhalten sich Felix und Martin Brunmayr mit Alfred Schachermayer (von links). Die jungen Bezirksfunktionäre des Bezirkes in der Spritzerbar; im Vordergrund Anna Kimmeswenger, Sandra Wiesenberger, Thomas Kirchweger und Daniel Reichhuber (von links).

