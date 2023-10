Engagierte Gemeinschaft

Am 15.Oktober trafen sich an die 100 Mitglieder der Landjugend Wolfsbach zu ihrer traditionellen Jahreshauptversammlung im Gasthaus Baumgartner/Giebl in Bubendorf. Zuvor schon hatte man den Gottesdienst musikalisch mitgestaltet, bei dem Abt Petrus Pilsinger im Besonderen die Gemeinschaft hervorhob, die von den Parametern Ziel, Sinn und Absicht geprägt sein soll. Die Ziele der Wolfsbacher Jugend waren rückblickend tatsächlich wieder hochgesteckt, darf man sich doch auch heuer wieder als erfolgreichster Sprengel im Bezirk bezeichnen, schließlich konnte man erneut den Bezirks-Cup gewinnen. In Reimform ließ Julia Unterberger das abgelaufene Jahr Revue passieren, das bisherige Leitungsduo zeigte detailliert die verschiedensten Aktivitäten auf – vom Geschenke-Basteln für die über 85-Jährigen und Binden der Erntekrone über die Organisation von Mostverkostungen oder des Ferienprogramms für Kinder bis hin zur Teilnahme an Sportbewerben und als absoluten Höhepunkt der Eis-Age-Party.

Neuwahl

Aus der Wahl gingen Martin Knoll und Elisabeth Bruckschwaiger als neues Leitungsduo hervor, sie folgen somit Florian Hönigl und Stefanie Jechsmayr nach. „Wir haben die Wahl gerne angenommen, damit aber stellen wir uns auch einer großen Herausforderung, doch wir dürfen auf tatkräftige Unterstützung durch alle unsere Mitglieder bauen“, zeigt sich der neue Jugendleiter Knoll bereit für zukünftige Aufgaben und kündigt an, dass man sich im kommenden Jahr auch wieder am Projektmarathon beteiligen wird. Somit stellt die Landjugend im Rahmen der Dorfgemeinschaft einen unverzichtbaren Mosaikstein mit großem Zusammenhalt dar, der auch die Pflege von Traditionen ein besonderes Anliegen ist.