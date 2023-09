Landjugendmarathon Aufgabe war, ein neues Wahrzeichen für Neuhofen zu schaffen

Die Landjugend Neuhofen nahm nach zwei Jahren wieder am Projektmarathon der NÖ Landjugend teil und hat ihre Aufgabe mit Bravour gemeistert. Foto: Landjugend Neuhofen

D ie Landjugend Neuhofen an der Ybbs nahm nach zweijähriger Pause wieder am Projektmarathon der Landjugend NÖ teil. Am Freitag um 17 Uhr stellte Bürgermeisterin Maria Kogler den Jugendlichen die Aufgabe, die sie in 42,195 Stunden zu erfüllen hatten: ein neues Wahrzeichen für ihren Heimatort zu kreieren.