Frage an Kandidaten: Wie halten Sie es mit der Nachhaltigkeit?

Anton Kasser, ÖVP: Ich beschäftige mich schon viele Jahre mit dem Klimawandel und sehe es als unumgänglich, dass wir unseren Lebensstil verändern. Das muss kein Verzicht sein, es ist nur anders. Ich beheize mein Haus seit dem Jahr 1998 mit einer Hackschnitzelheizung und seit 2009 betreibe ich auf meinem Dach eine Photovoltaikanlage mit 9 kWp. Ich versuche, verstärkt mit dem Zug zu fahren. Regionale Produkte oder Produkte aus Österreich sind mir wichtig und sie finden sich in meinem Kühlschrank. Abfallvermeidung und Mülltrennung sind selbstverständlich.

Kerstin Suchan-Mayr, SPÖ: „Ich persönlich besitze seit 2019 kein Auto mehr, nutze das Klimaticket und erledige meine Wege in St. Valentin mit dem Fahrrad. Ich verwende dazu schon seit 2015 ein E-Bike. Ich achte auch darauf, Müll zu vermeiden. Mit der Initiative Plastikfrei, die in der Stadt ins Leben gerufen wurde, reduzieren wir Einwegplastik im Haushalt sowieso. Ich versuche auch, so viele Lebensmittel wie möglich regional und direkt bei den Produzenten zu kaufen wie zum Beispiel Milch in Glasflaschen direkt vom Bauern.

Als Mutter und Erwachsene will ich Vorbild für die Kinder sein und Ziele auch vorleben. Es macht mir Freude, beispielsweise Bienenwachstücher als Ersatz für Einwegjausenverpackung oder Sirup für unsere Getränke selbst herzustellen. Zu Hause betreiben wir eine Solaranlage und einen Kachelofen, die auch im Katastrophenfall sichere Versorger sind, eine Photovoltaikanlage ist in Planung, eine Umsetzung ist aktuell nicht so einfach.

Alexander Schnabel, FPÖ: "Ich befinde mich schon seit Jahren im Prozess der Nachhaltigkeit, die für mich nicht erst „vor der Haustür“, sondern in den eigenen vier Wänden beginnt. Mit meinem Tischherd in der Küche, der mit Holz beheizt wird, heize ich nicht nur das ganze Haus, es wird auch das Warmwasser aufbereitet. Da Kochen ein Hobby von mir ist, wird der Tischherd auch hierfür genutzt, Ceranfeld brauche ich keines. Überdies kaufe ich Lebensmittel beispielsweise in Hohenlehen beim bäuerlichen Ab-Hof-Laden und auch andere Produkte so gut wie ausschließlich in der Region bei unseren Bauern und Regionalversorgern. Umweltschutz ist Heimatschutz und dafür ist jeder Einzelne verantwortlich.

Dominic Hörlezeder, Grüne: "Ich bin seit vier Monaten Vater und wünsche mir eine lebenswerte Zukunft für meinen Sohn. Das treibt mich nicht nur politisch, sondern auch privat massiv an. Klimaschutz ist für mich das wichtigste Thema für eine gute Zukunft. Natürlich versuche ich, privat bestmöglich umzusetzen, was ich mir für Niederösterreich vorstelle. Ich heize mit Wärmepumpe, erzeuge meinen eigenen Strom mit der PV-Anlage am Dach, das Haus ist selbstverständlich perfekt gedämmt. Nachdem das Angebot an Öffis in Niederösterreich ausbaufähig ist, bin ich auf mein Elektroauto angewiesen. Nicht zuletzt aufgrund der gestiegenen Stromkosten kontrolliere und optimiere ich auch laufend meinen Stromverbrauch.

Daniel Gieber, NEOS: "Wir bekämpften den Klimawandel am besten mit technologischem Fortschritt und nachhaltiger Lebensführung. Jeder und jede von uns kann seinen oder ihren Beitrag zur Verhinderung der Klimakrise leisten, egal ob im Bereich Heizung/Strom, Mobilität oder Lebensmittel. Ich versuche, alle Wege zu Fuß, zu Rad oder mit dem Zug zurückzulegen. Sollte das nicht möglich sein, greife ich auf das Auto zurück. Ich esse weniger Fleisch als früher und kaufe, wenn möglich, verpackungsfrei ein. Besonders die Ersparnis an Plastikmüll schätze ich sehr. Zusätzlich senke ich die Raumtemperatur im Winter etwas ab. Das spart auch Geld. Ich bin überzeugt, dass wir die Klimakrise meistern, wenn wir alle unser Scherflein beitragen.

Wolfgang Durst, Ziel: Ich nutze das Klimaticket für den Weg in die Arbeit und Wegstrecken, wenn ich alleine unterwegs bin. Mobilität beginnt ab Verlassen des Wohnraums und kann bei günstiger Wohnlage auch öffentlich umgesetzt werden. Im ländlichen Bereich stoßen wir hier aber schnell an die Grenzen mit Verbindungen und Zeitintervallen. Ich kaufe gerne regional ein, es entstehen dadurch kürzere Wege, aber mein persönlicher Grund ist die Qualität der Produkte. Das Rad ist noch ohne Elektroantrieb und wird wetterabhängig genutzt. Das Elektroauto sehe ich aufgrund der schweren Batterien und deren Herstellung noch kritisch, daher warte ich diesen Trend noch ab. Im Bereich der Energieversorgung habe ich noch keine zusätzlichen Gewinnungssysteme in Betrieb.

Michael Maderthaner, KPÖ: Ich fahre weite Strecken, sofern möglich, öffentlich und kürzere Strecken mit dem Fahrrad. Zum Pendeln in die Arbeit bin ich leider, aufgrund der lückenhaften Taktung der Busverbindung, weiterhin auf den Privat-Pkw angewiesen. Die Verdichtung von Busintervallen im ländlichen Raum ist daher auch eine der Forderungen von KPÖ Plus. Ich versuche auch, nur zwei Mal die Woche Fleisch zu essen. Bei Lebensmitteln achte ich auf Regionalität. Individuelle Konsumentenscheidungen beruhigen zwar das Gewissen, können allerdings nur einen geringeren Einfluss auf die Nachhaltigkeit unserer Gesellschaft leisten, da der Großteil der CO₂-Emissionen von wenigen großen Konzernen verursacht wird. Das kapitalistische System mit seinem Wachstumszwang ist somit eine große Hürde für eine wirklich nachhaltige Gesellschaft.

