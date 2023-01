ÖVP-Neujahrsempfang in Amstetten: „Eine Schicksalswahl“

„Wenn sie eine Mehrheit haben nach der Wahl, dann werden sie auch eine Mehrheit bilden und uns stürzen, hier in Niederösterreich“: Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner malte beim Neujahrsempfang der ÖVP für die versammelten Funktionäre und Funktionärinnen in der PölzHalle das „Schreckgespenst“ einer blau-roten oder rot-blauen Regierungsmehrheit an die Wand. Es gäbe eine Umfrage, die die beiden Parteien bei 47 Prozent sehe.

Mikl-Leitner ließ am Beispiel Kinderbetreuung keinen Zweifel daran, was es aus ihrer Sicht bedeuten würde, sollten Udo Landbauer oder Franz Schnabl Landeshauptmann werden. „Die Blauen wollen alle Frauen wieder hinter den Herd bringen, die Roten wollen von Geburt an eine institutionelle Betreuung für die Kinder. Wir wollen, dass die Familien selbst entscheiden können, wie die Betreuung ihrer Kinder aussehen soll und wie sie als Familie leben möchten.“

Die Landeshauptfrau lobte die gute Zusammenarbeit zwischen Land und Gemeinden in den letzten fünf Jahren und wie viel geschafft worden sei. „Wir waren mit globalen Krisen konfrontiert und haben den Menschen Antworten und finanzielle Hilfe gegeben“, erinnerte Mikl-Leitner etwa an den blaugelben Strompreisrabatt und den Energieschutzschirm für Unternehmen.

„Es heißt rennen, rennen, rennen“

Im Bezirk seien viele wichtige Projekte umgesetzt oder auf Kurs gebracht worden, betonte die Landeshauptfrau und hob Investitionen in die Landeskliniken, den Bau des Pflegecampus in Mauer, den Fachhochschullehrgang für Pflege und die geplanten Investitionen in das Blasmusikzentrum in Zeillern hervor. Ausdrücklich dankte Mikl-Leitner allen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister und allen Funktionärinnen und Funktionären für ihren Einsatz in den letzten Jahren. Am 29. Jänner stehe viel auf dem Spiel. „Es ist eine Schicksalswahl. Es geht darum, ob ich mit euch weiterhin die Zusammenarbeit leben und wir das Land anführen können, oder ob es von Rot-Blau geführt wird. Darum heißt es rennen, rennen, rennen und den Menschen erzählen, wofür wir stehen.“

Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner ortet im Land eine durch SPÖ und FPÖ „aufgehetzte Stimmung. Landbauer und Schnabl wollen Landeshauptmann werden und da müssen wir dagegen halten. Blau-Rot darf nicht Blau-Gelb regieren“, rief er den Gästen beim Neujahrsempfang zu.

In Gesprächsrunden führte Moderator Tom Bläumauer dann Interviews mit Umweltpionier Fritz Heigl zum Thema Umwelt- und Klimaschutz, mit Matthias Repper von der auf Glasfaserausbau spezialisierten Firma GlasPro GmbH in Randegg zum Thema Glasfaserausbau, mit Hilfswerk-Geschäftsführer Christoph Gleirscher zum Thema Pflege und Hermann Dikowitsch, Leiter der NÖ-Kulturabteilung, über die Landesausstellung 2026.

Ausführlich zu Wort kamen natürlich auch die beiden Landtagsabgeordneten Michaela Hinterholzer und Anton Kasser. Der im Vorfeld angekündigte offene Vorzugsstimmenwahlkampf aller 15 Kandidatinnen und Kandidaten im Bezirk hat sich längst dahin entwickelt, die beiden Grundmandate zu halten.

Hinterholzer hob die guten Wirtschaftsbetriebe in der Region hervor, betonte, dass Vollbeschäftigung herrsche und man dafür sorgen müsse, dass das auch so bleibe. In der Pflege sei die große Herausforderung genügend Personal zu finden und Menschen für eine Ausbildung zu motivieren. Die Landesausstellung 2026 ist für sie eine „Riesenchance für die ganze Region.“ Kasser betonte den hohen Stellenwert der Landwirtschaft, die mit qualitativ hochwertigen regionalen Produkten den Tisch decke. Der Glasfaserausbau bis zum letzten Haus im Bezirk ist ihm ein besonders Anliegen und auch die Umwelt, wo es etwa gelte den Photovoltaik-Ausbau weiter voranzutreiben. „Anpacken nicht anpicken“ sei die Devise.

