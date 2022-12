SPÖ Bezirk Amstetten: „Mehr Demokratie für das Land“

„Wenn man gute Politik machen will, dann braucht man Menschen, die das auch repräsentieren. Und ich glaube, dass wir diese Menschen auf der Liste haben, jüngere und reifere quer durch alle Berufsgruppen“, sagte Bezirksparteiobfrau und Nummer 2 auf der Landesliste der SPÖ, Landesrätin Ulrike-Königsberger-Ludwig, bei der Präsentation der 15 Kandidatinnen und Kandidaten aus dem Bezirk am Freitagnachmittag im Hotel Gürtler in Amstetten.

Niederösterreich sei ein schönes Land mit „coolen und fleißigen Menschen“, dem es aber gut tun würde, ein bisschen mehr Demokratie zu leben. „Ich bin davon überzeugt, dass die absolute Mehrheit der ÖVP dem Land nicht guttut und diese in gewissen Bereichen auch ein Hemmschuh für eine Weiterentwicklung ist“, betonte Königsberger-Ludwig.

Das Ziel der SPÖ bei der Landtagswahl am 29. Jänner sei es daher, „so stark zu werden, dass es ohne uns im Land nicht mehr geht und wir für wirklich wichtige Entscheidungen gebraucht werden“, sagt die Landesrätin. Die Chance, die absolute Mehrheit der ÖVP zu brechen, sei nun da.

Die SPÖ habe, sagt die Landesrätin, in vielen Bereichen gute und vorausschauende Konzepte vorgelegt – etwa im Gesundheitsbereich, wo die ÖVP oft erst auf Zuruf reagiere. „Ein Beispiel sind die Primärversorgungszentren. Anstatt sich da proaktiv in die Planung einzubringen, handelt die ÖVP erst, wenn jemand ein Projekt fordert.“ Königsberger-Ludwig verlangt erneut, pflegende Angehörige bei einer Landes-GmbH anzustellen und ihnen ein Gehalt von mindestens 1.700 Euro netto zu zahlen. „Sie müssten dafür ja auch eine Ausbildung machen und die Chance, dass sie später dem Pflege- und Betreuungsberuf erhalten bleiben, ist groß. Aber die ÖVP hat das Modell nicht einmal durchgerechnet, obwohl in NÖ 80 Prozent der pflegebedürftigen Menschen zu Hause betreut werden.“

Wollen ein bunteres Niederösterreich

Auch die Spitzenkandidatin im Bezirk Amstetten, Landtagsabgeordnete Kerstin Suchan-Mayer aus St. Valentin, ist vom Team für die Landtagswahl begeistert. „Wir repräsentieren alle Altersgruppen und alle Regionen von Hollenstein bis Amstetten und St. Valentin.“ Auch Suchan-Mayr ist der Meinung, dass sich im Land demokratiepolitisch einiges ändern muss. „Wir wollen ein bunteres und besseres Niederösterreich. Es täte dem Land gut, wenn die ÖVP künftig auch eine zweite Meinung ernst nehmen müsste.“ Denn das sei bislang nicht so gewesen, sagt die SPÖ-Politikerin und verweist auf einen bei der letzten Landtagssitzung eingebrachten Antrag von SPÖ und NEOS für mehr Klimaschutz. „Der wurde nicht einmal in die Tagesordnung aufgenommen.“

Ein Herzensanliegen sind Suchan-Mayr die Kinder und Familien. „Wir brauchen eine ganzjährige Betreuung von Anfang an und in jedem kleinen Ort“, fordert sie. „Auch die Nachmittagsbetreuung muss kostenlos werden.“

Dass die Umfragen der SPÖ keine großen Zugewinne bei der Landtagswahl prognostizieren, davon lassen sich Königsberger-Ludwig und Suchan-Mayr nicht irritieren. „Wir werden bis 29. Jänner intensiv für unser Programm werben. Die richtige Umfrage ist dann ja erst der Wahltag.“ Einen Vorzugsstimmenwahlkampf wie die ÖVP führt die SPÖ nicht. „Denn wir haben zwei Spitzenkandidatinnen, die Feuer in sich haben und für die Sache brennen. Ulli hat das Land wie kein anderes durch die Pandemie geführt und Kerstin weiß, welche Probleme bei den Leuten drängen“, sagt Waidhofens Vizebürgermeister Armin Bahr.

„ÖVP regiert nur mit Behübschungen“

Helmut Novak, Zweiter auf der Bezirksliste, betont die gute Verbindung von SPÖ und Gewerkschaft und sieht gerade beim Pflegepersonal Handlungsbedarf, dessen Arbeitsbedingungen rasch verbessert werden müssten.

Für Amstettens SPÖ-Vizebürgermeister Gerhard Riegler fehlt der ÖVP der ernsthafte Blick auf die drängenden Fragen der Zeit. „Sie reagiert auf Krisen nur mit Behübschungen und Oberflächlichkeiten.“

Für Denise Kaisergruber aus Winklarn ist auch die Kinderbetreuung ein brennendes Thema. „Denn das betrifft gerade meine Generation, und die beiden Powerfrauen an unserer Spitze setzen sich dafür ein.“

