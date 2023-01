Zugverbindungen als Aufreger: SPÖ und Grüne im Clinch

Die SPÖ hat in der Region eine Petition gestartet, in denen sie den Railjet-Halt in Amstetten und St. Valentin auch für die Zukunft fordert. Der Wegfall von Railjet-Schnellverbindungen zum Wiener Hauptbahnhof, zum Flughafen und nach Linz würde eine enorme Verschlechterung für alle Pendlerinnen und Pendler bedeuten. „In Zeiten der Klimakrise, in der man den Umstieg auf die öffentlichen Verkehrsmittel fördern will, wäre die Streichung von Railjet-Halten das völlig falsche Signal. Die grüne Verkehrsministerin Gewessler sollte Zugverbindungen ausbauen und nicht ausdünnen“, wettern St. Valentins Bürgermeisterin Kerstin Suchan-Mayr und Amstettens Vizebürgermeister Gerhard Riegler. Die SPÖ kündigt auch eine parlamentarische Anfrage an Ministerin Gewessler durch SPÖ-Nationalrat und Verkehrssprecher Alois Stöger und SPÖ-Nationalrat Alois Schroll an.

Für den Amstettner Vizebürgermeister Dominic Hörlezeder ist die Aktion der SPÖ allerdings eine üble Wahlkampftaktik. "Da wird bewusst die Unwahrheit gesagt und es werden Dinge aus dem Kontext gerissen, um vor der Wahl mit den Ängsten der Menschen zu spielen. Sie werden belogen. Ich halte das für eine sehr kurzsichtige und schlechte Politik", sagt der grüne Spitzenkandidat für die Landtagswahl im Bezirk.

Hörlezeder schildert nach Rückfrage beim Verkehrsministerium folgenden Sachverhalt:

Auf der Weststrecke seien in den kommenden Jahren umfangreiche Baumaßnahmen geplant, um die Strecke fit für die Herausforderungen der Zukunft zu machen. Um während der Bauarbeiten eine gute und verlässliche Öffi-Anbindung für alle Menschen entlang der Bahn zu sichern, bereite das Klimaschutzministerium aktuell die Bestellungen von weiteren Zügen bei ÖBB und WESTBahn vor. "Damit soll der Taktverkehr an allen Knotenpunkten erhalten werden und gerade Pendlerinnen und Pendler von einem noch verbesserten Angebot profitieren. Denn natürlich werden auf der Strecke unabhängig davon von ÖBB und WESTBahn auch weiterhin eigenwirtschaftliche Verbindungen angeboten werden", berichtet Hörlezeder.

Ob und in welcher Form die Bestellung des Ministeriums tatsächlich umgesetzt werde, hänge von unterschiedlichen Faktoren ab. Ministerin Gewessler wolle einfach Vorsorge treffen, damit auch während der Bauphase der bestehende Taktfahrplan vollständig aufrecht erhalten und sogar verbessert werden könne. "Selbstverständlich wird die Maßnahme nur umgesetzt, wenn damit für die Menschen in Amstetten und St. Valentin keine Verschlechterung zum Status quo eintritt. Das umfasst natürlich auch, dass weiterhin Railjets in den beiden Orten stehen bleiben", betont Hörlezeder.

