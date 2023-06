130 Milchviehhalter beim „Stallabend“

Vergangene Woche fand auf Einladung des Rinderzuchtvereins St. Peter ein Stallabend am Betrieb der Familie Mairböck in Seitenstetten statt. Mehr als 130 junge und erfahrene Milchviehhalter konnten sich ein Bild vom Betrieb, dem Stall und der beeindruckenden Fleckviehherde machen.

Die Familie Mairböck ist auch in der Fleckviehzucht sehr erfolgreich. Unter den 55 Fleckviehkühen befindet sich zum Beispiel die Gruppensiegerin der letzten Bundesfleckviehschau. „Solche Veranstaltungen sind auch immer für den Erfahrungsaustausch unter den Berufskollegen wichtig. So wurde bis weit in die Nacht hinein über die bevorstehende Ernte, die technischen Entwicklungen im Stall und viele Fragen der Milchviehhaltung diskutiert“, betonen die Vertreter der Bezirksbauernkammer.