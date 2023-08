„Das Bewusstsein für regionale Lebensmittel ist gewachsen“

NÖN: Welche Auswirkungen haben die Klimaschwankungen auf die Landwirtschaft?

Markus Nadlinger: „Die Auswirkungen sind regional sehr unterschiedlich mit starken Schwankungen in den letzten Jahren in Bezug auf die Temperatur- und die Niederschlagsverteilung. Voriges Jahr war ein gutes Jahr für Sommerkulturen, im zentralen Mostviertel gab es Spitzenerträge für Kürbis und Mais aufgrund des warmen Frühjahrs. Heuer war es im Mai kalt und es gab viel Regen – ein gutes Klima für Wiesen und das nicht so wärmebedürftige Wintergetreide wie Weizen und Gerste, aber wärmebedürftige Sommerkulturen wie Mais wiederum haben sich nicht so gut entwickeln können. Vor allem für den Kürbisanbau war es heuer kein sehr gutes Jahr. Die niedrigen Temperaturen und das feuchte Wetter Anfang Mai ergaben keine guten Anbau- und Keimbedingungen für die Kürbispflanzen. Die Auswirkungen sind schlussendlich erst bei der Ernte ersichtlich.“

NÖN: Wie können sich Landwirte dem Klima anpassen?

Nadlinger: „Die meisten Landwirte mit Ackerbau setzen auf mehrere Kulturen, um das Risiko zu streuen. In unserer Region gibt es wenig Hagel und eine gute Verteilung der Niederschläge, lokal gibt es da aber starke Unterschiede. Wichtig im Ackerbau ist es, nachhaltig auf eine gute Bodenfruchtbarkeit zu achten. Ein wichtiger Schlüssel dazu ist eine geringe Bodenerosion, also der Abtrag von fruchtbarem Boden durch Wind oder Wasser in Kombination mit Humusaufbau. Dazu setzen die Landwirte vermehrt auf Mulchsaat und Begrünung. Bei der Mulchsaat werden Ernterückstände wie Stroh ins Saatbett eingearbeitet. Dadurch können Abschwemmungen verringert werden.“

NÖN: Welche Methoden gibt es, um wassersparender zu landwirtschaften?

Nadlinger: „Bei Dauerkulturen wie Wein oder beim Gemüseanbau wird die Bewässerung oft frühmorgens durchgeführt oder in den Boden verlegt, um die Effizienz zu erhöhen. Die Bewässerung in den frühen Morgenstunden bewirkt, dass wenig Wasser verdampft, weil der Boden noch kühl ist. Zudem trocknen die Blätter der Pflanzen am Vormittag rasch ab und in der Nacht sind die Blätter trocken, denn Blattfeuchte kann bei Obst und Gemüse ein Nährboden für Pilzkrankheiten sein. Wir selbst, und die meisten Ackerbauern im Mostviertel, benötigen keine zusätzliche Bewässerung, da es für den Anbau unserer Kulturen ausreichend Niederschlag gibt.“

NÖN: Wie geht ihr mit den gestiegenen Produktionskosten um?

Nadlinger: „Seit vorigem Jahr verspüren wir einen starken Anstieg in den Produktionskosten, wobei letztes Jahr auch die Preise für landwirtschaftliche Produkte mit angestiegen sind. Heuer sind die Preise für landwirtschaftliche Produkte wieder gesunken – die Kosten jedoch nicht im selben Ausmaß. Ein wichtiger Kostenfaktor sind dabei auch Treibstoff- und Energiekosten. Die hohen Energiekosten, insbesondere Stromkosten, treffen verstärkt die Landwirte mit Tierhaltung, wo auch laufend viel Strom benötigt wird. Viele Landwirte nutzen daher vorhandene Dachflächen für Photovoltaik-Anlagen, um selber Strom zu produzieren. Auch wir haben seit vorigem Jahr eine Ost/West-ausgerichtete PV-Anlage, wodurch wir in etwa 2/3 des Stroms selber abdecken können. Wir haben uns auch etwas angepasst, beispielsweise pressen wir unsere Ölsaaten jetzt, wenn die Sonne scheint – mit Sonnenstrom.“

NÖN: Wie wichtig ist die Produktion regionaler Lebensmittel?

Nadlinger: „Durch die Produktion regionaler Lebensmittel sind wir unabhängiger von Importen, die Wertschöpfung bleibt in der Region und sichert somit unsere Arbeitsplätze. Zudem wird ein Beitrag zur Nachhaltigkeit und Ernährungssicherheit geleistet. Das Bewusstsein für den Kauf von regionalen Produkten und für Regionalität ist in den letzten Jahren spürbar mehr geworden. Auch wir bemerken, dass mehr Kunden in unserem Hofladen einkaufen und dass generell ein vermehrtes Interesse an unseren Produkten besteht.“