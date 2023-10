Geschichte, Kunst und Kultur vereint Generationen

Feurig, chillig, unterhaltsam - Generationentreff im Ostarrichi Museum Neuhofen

Seit 2015 nehmen das Ostarrichi Museum Neuhofen teil an der langen Nacht der Museen. Dieses Jahr wurde die Veranstaltung unter dem Motto „Feurig, chillig, unterhaltsam - Generationentreff“ abgehalten. Im Hof wärmten Feuerkörbe und ein heißes Chili in der doch sehr lauen Museumsnacht. Von 18 bis 20 Uhr wurden die Kinder mit verschiedenen Kreativstationen unterhalten und ihnen einen Zugang zum Inhalt des Museums spielerisch dargeboten. Bei einem feurigen Chili con oder sin carne, selbst gemachten Feuerfladen und Gebäck und ein Gläschen Saft oder Wein von den Pfadfindern und dem Museumsverein bekamen die Besucher und Besucherinnen detaillierte Informationen über die Historie von Neuhofen und des Museums vom Vereinsobmann Peter Doersieb.

„In diesem angenehmen, lockeren und gemütlichen Ambiente wollen wir Geschichte- und Kulturinteressierte motivieren und jene, die es werden wollen, die Hemmschwelle nehmen, ein Museum zu besuchen. Gleichzeitig ist diese Veranstaltung der heiße Start in den Kulturherbst von Neuhofen/Ybbs“, sagt Doersieb. Der zweite Programmpunkt des Kulturherbstes des Ostarrichi Kulturvereins findet am 11. Oktober um 18 Uhr mit dem Vortrag von Gerhard Wagner von HeForShe Vienna zum Thema Gleichberechtigung = Frauensache? statt. Es folgt die Jugend Enquete Ostarrichi zum Thema „Die Zukunft ist weiblich“, am 18. Oktober um 8:30 Uhr, ebenfalls bei freiem Eintritt und das Seminar für Pädagoginnen von 14:30 bis 17:00 Uhr. Die Veranstaltung von Tricky Niki in der Sporthalle am 27. Oktober, das Konzert „Nacht der Lichter“ am 31. Oktober, das Festkonzert des Musikvereins Neuhofen am 11. November und der Leopoldimarkt am 18. und 19. November runden den Kulturherbst in Neuhofen/Ybbs ab. Der Kulturherbst endet mit dem Adventkonzert „Auf dem Weg zur Krippe“ am 7. Dezember.

Führungen und Vorträge vereinen Kunst und Kultur, Vergangenheit und Gegenwart im Schloss Ulmerfeld

Durch die Führung von Susanna Essletzbichler kamen interessante Details über das Schloss Ulmerfeld zum Vorschein. Foto: privat, zVg von Elke Strauß

Um 18 Uhr startete Susanna Essletzbichler mit der Tour, rund um den mittelalterlichen Wehrbau, die mit Besichtigung der gotischen Schlosskapelle, Fresken aus verschiedenen Jahrhunderten, dem 23 Meter hohen Turm und dem romantischen Arkadenhof die Besucher und Besucherinnen beeindruckte. Der bekannte Historiker Thomas Buchner präsentierte um 19 Uhr seine neuesten Forschungsergebnisse über das Leben der Ulmerfelder und Ulmerfelderinnen und lud mit seinem Vortrag „Ulmerfeld vor 300 Jahren“ auf eine aufregende Zeitreise ein. Der Markt Ulmerfeld war von Marktmauern umgeben. Drei Markttore führten ins Innere des Marktes, zum Marktplatz, wo sich das Schloss, eine Kirche, ein Spital, Mühlen und Brunnen befanden. 1769 lebten dort 149 Menschen, die einen speziellen Rechtsstatus und auch bestimmte Freiheiten besaßen, die Bauern und Bäuerinnen nicht hatten. Die Bürger und Bürgerinnen lebten hauptsächlich von ihrem Besitz von Feldern und Vieh, vielen hatten zusätzlich noch ein eigenes Gewerbe als Sattler oder Schmied. Der Besitz von Pferden als Zuchttiere und für den Fuhrdienst war ein Luxus. Das Ulmerfelder Spital war viel mehr eine Einrichtung, worin für alte oder kranke Menschen, die wohlhabend waren und keine Familie mehr hatten, gesorgt wurde. In diesem Spital erfolgte jedoch keine medizinische Behandlung, sondern ausschließlich Unterkunft und eine Versorgung mit Nahrungsmitteln.

Im ehemaligen Palas der Burg beschrieb Künstlerin und Obfrau von KIAM, der Kunstinitiative Amstetten, Susanne Schober, die Exponate der Kunstausstellung „unverKennbar“. 45 Künstler und Künstlerinnen brachten in ihren Kunstwerken den Inhalt oder die verschiedenen Techniken zum Ausdruck ihrer unverkennbaren Handschrift. Gesellschafts- und sozialkritische Darstellungen, Ordnung und Chaos, Ironie und Emotionen finden sich in den Stücken wieder. Abstrakte Züge im Naturalismus, surreale Elemente, Nuancen in Farben und Formen, Figuren aus Holz, Papier, Bronze, Eisen und Ton mit Fokus auf die verschiedenen Materialien werden bei der Ausstellung präsentiert, während die Besucher und Besucherinnen interessante Details über die Exponate und die Arbeit der Kunstschaffenden erfuhren.