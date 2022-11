Herbsttage Blindenmarkt-Intendant Michael Garschall gewann NÖN-Leopold

Werbung

Der für seinen jugendlichen Enthusiasmus für Musik, Empathie und unglaublichen Einsatz für die Vermittlung von Oper und Operette, bis hin zur Kinderoperette vielfach ausgezeichnete Intendant, Regisseur Kulturmanager und weltoffene Mensch Michael Garschall wurde eine weitere Ehrung zuteil – der NÖN-Leopold. Neben einer herzhaften Gratulation sei ihm auch ein hoher Respekt gezollt, für seine unbändige Kraft, mit Musik Menschen zu verbinden.

Für die Region, für Niederösterreich und darüber hinaus ist Garschall längst ein Glücksfall. Um wieviel ärmer wäre die Musiklandschaft ohne ihn, der nicht nur unser musikalisches Erbe pflegt, sondern mehr und mehr auch die Liebe zu Musikvermittlung und zwar in allen gesellschaftlichen Schichten aktiviert. „Musik ist kein Luxus, sondern ein Grundbedürfnis – und Menschen zusammen zu bringen, sei das Wichtigste, was Musik leisten könne“, so hat er es einmal formuliert.

Den NÖN- Leopld widme ich meinem Papa!“ Michael Garschall NÖN-Leopold-Preisträger 2022

Deshalb, so denke ich, reißt er Mauern, Hürden und Barrieren ein, von denen Kulturtempel umgeben sind und öffnet den Zugang für Oper, Operette und klassische Musik. Immer wieder hört man von begeisterten Besucherinnen und Besuchern, dass sie zuvor nichts oder wenig wussten von ihrer Kraft und Schönheit oder die es sich schlicht nicht leisten können, eine Aufführung oder ein Konzert zu besuchen. Dafür verdient er ein respektvolles und anerkennendes Dankeschön.

So wie Prometheus den Menschen das Licht, die Wärme und die Kraft des Feuers brachte, so hat Garschall, fern der Musikmetropole, die Liebe zur Musik erblühen lassen und über mehr als drei Jahrzehnte tausenden Menschen aller Altersgruppen, aller Bildungsniveaus und sozialen Schichten unvergessliche Eindrücke von der Kraft der Musik geschenkt.

Das dokumentiert eindrucksvoll und bewegend dein Vita von der Gründung des Operettenfestivals Herbsttage Blindenmarkt 1990 bis zur Gegenwart. Und so wie Prometheus, übersetzt: „der Vordenker“, der kulturellen Entwicklung des Menschen den Weg ebnete, hat Garschall sich als Pionier in der Musikvermittlung besondere Verdienste erworben. Erinnert sei hier etwa an das kostenfreie „Konzert für Alle“, Auftritte von speziellen Klangkörpern und Interpreten, Tanz- und Chorprojekt, Workshops mit Kindern und Jugendlichen, Aufführungen für Schülerinnen und Schüler und noch so vieles mehr.

Das klangvolle Versprechen der Musik, Menschen zusammen zu bringen, hat er mit seinem Standvermögen mehr als eingelöst. Mit Oper, Operette und jeder Art von Musik öffnet er Augen, Ohren und Herzen, er eröffnet gemeinsame Erlebniswelten. Dafür sind dir viele dankbar, und auch alle deine Weggefährtinnen und Weggefährten, die deine vielzähligen Projekte mitgetragen haben und dein bewundernswertes Engagement zu einem gemeinsamen Anliegen gemacht. Dein besonders Musikempfinden und deine Menschenfreundlichkeit sind Vorbild im Hier und Jetzt. Chapeau!

