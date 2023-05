Über 100 Kinder nahmen am FIT-Lauf in Aschbach teil

109 Kinder hatten sich für die Läufe angemeldet. Der FIT-Tag 2023 begann mit dem Kleinkinderlauf über 300 Meter. Darauf folgten der Kinderlauf über 700 Meter und der Schüler-, Jugend- und Juniorenlauf über 1.400 Meter. „Wir versuchen, die Kleinkinder und Kinder zu Sport und Bewegung zu motivieren. Es machen auch die Sportkids – die Kindergartenkinder – mit“, sagte Gemeinderätin Christa Dorner (ÖVP). Als Nebenprogramm wurden am Fußballplatz ein Ninja-Warrior-Parcours, zwei Volleyballplätze und ein Mini-Tennisplatz aufgebaut.

Sieg für FF Krenstetten

Pro Nennung wurden Lose verteilt. Zu gewinnen gab es drei Fitkörbe sowie einen Pokal bei jedem Lauf. Nach den Kinder- und Jugendbewerben waren die Erwachsenen an der Reihe. Sechs Staffeln zu je vier Läufern, die allesamt einen Bezug zu Aschbach haben sollten, traten gegeneinander an. Jeder Läufer musste die 700- Meter-Runde bewältigen und das Staffelholz an den nächsten Läufer übergeben. Auch einige Kinder nahmen am Staffellauf teil. Der Sieg ging an die FF Krenstetten. Jenes Team, das der Durchschnittszeit aller teilnehmenden Gruppen am nächsten kam, wurde als „FIT-Team 2023“ ausgezeichnet. Diese Auszeichnung ging an das Team Raiffeisen.

Keine Nachrichten aus Amstetten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.