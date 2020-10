Wie Bernhard Jany von der NÖ Landesgesundheitsagentur am Donnerstag auf Anfrage mitteilte, seien vier Patienten und sieben Mitarbeiter betroffen. Alle weiteren Hospitalisierten seien unmittelbar nach Bekanntwerden der Infektionen negativ getestet worden und sollen nun sicherheitshalber ein weiteres Mal untersucht werden.

Über die Covid-19-Fälle in Mauer hatte zuerst die "Kronen Zeitung" (Donnerstagsausgabe) berichtet. Jany zufolge nahmen die Erkrankungen am 21. September ihren Lauf. Von den betroffenen Patienten seien drei mittlerweile auf Covid-Stationen in anderen Spitälern im Bundesland untergebracht, einer befinde sich in Heimquarantäne. Nach Angaben aus dem Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) ist der Corona-Häufungsfall im Zusammenhang mit dem Landesklinikum Mauer eingegrenzt und bereits abgeschlossen.