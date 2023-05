Regionale Produkte mit Produktion vor Ort am Naturhof Öhling

Der ehemalige Mostheurige Rehberger-Lettner in Gatternfeld 1 in Öhling hat seit 2019 eine Werkstätte, in der die Klienten der Lebenshilfe Amstetten verschiedene Produkte im Sektor Lebens- und Genussmittel produzieren. Die Besucher konnten am Freitag, am Tag der offenen Hoftüre, von 10 bis 16 Uhr selbst gemachte Kräuterprodukte, Marmeladen, Chutneys, Säfte und Liköre aus heimischem Obst und Gemüse erwerben und die Werkstätte im Naturhof Öhling kennenlernen. Ruben Hörschläger und Alois Schörghuber umrahmten den liebevoll gestalteten Tag mit Liedern von Rainhard Fendrich, Wolfgang Ambros und Georg Danzer.

Genuss und Handwerk vereint

Vier Betreuer und Betreuerinnen sind für die Tageswerkstätte Öhling zuständig und basteln, handwerken und produzieren täglich von 8 bis 16 Uhr mit den Klienten. Am Hof gibt es einen Garten und Hochbeete, wo die Lebensmittel und Kräuter vor Ort angebaut und verarbeitet werden können. Die Tageswerkstätte in Öhling kann nach Voranmeldung unter der Telefonnummer 0664/88423032 oder unter wks.oehling@noe.lebenshilfe.at zum erstmaligen Schnuppern besucht werden. In der Werkstätte der Lebenshilfe in Aschbach erfolgt die Herstellung von Kunsthandwerk und in der Werkstätte der Lebenshilfe Hiesbach die Herstellung von Dekoartikeln aus Holz und Ton sowie Industrie- und Gartenarbeiten.

Produkte auch im wir4di Café erhältlich

Die Öffnungszeiten des Verkaufsladens sind freitags von 8–14 Uhr. Zusätzlich werden die Produkte in den „In the Box“-Verkaufsläden, im Regionalplatzl Blindenmarkt, in der Regionalhütte Waidhofen, in der Käsehütte Maria Taferl, im Klosterladen Seitenstetten, im Unimarkt St. Peter und Seitenstetten, im Spar Biberbach und ab September auch im Spar in St. Peter, im FeRRUM Ybbsitz, im Nah und Frisch in St. Martin und im Unverpackt-Laden Wieselburg angeboten. „Im wir4Dd Café im CCA in Amstetten gibt es zudem die Möglichkeit, im Shop einzukaufen und im dazugehörigen Kaffeehaus gemütlich einen Kaffee zu trinken und die Mehlspeisen zu genießen“, betont Werkstättenleiterin Claudia Reischl.

„Am 22. Juni, um 17 Uhr, findet in der Werkstätte Rogatsboden in Purgstall die nächste Veranstaltung der Lebenshilfe statt. An diesem Tag laden wir alle recht herzlich ein, um an den Ehrungen der Mitarbeiter der Lebenshilfe teilzunehmen“, erwähnt Karl Hausberger.

