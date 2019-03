SPÖ-PS und Grüne sprachen sich in der Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend einmal mehr für die Einsetzung einer Arbeitsgruppe aus, die sich mit dem Thema „Lebensraum-Orstzentrum“ befassen soll. Im Vorfeld der Sitzung haben sich die Parteien mehrmals zu Vorgesprächen darüber getroffen. SPÖ-PS-Chef Alois Schlager hob im Gemeinderat noch einmal hervor, worum es Rot und Grün geht.

„Wir wollen einen größtmöglichen Konsens zwischen Gemeinde, Bürgern und Unternehmern darüber erreichen, wie sich das Ortszentrum künftig entwickeln soll. Da geht es um die räumliche Zukunft ebenso wie um die wirtschaftliche und verkehrstechnische. Wie erhöhen wir zum Beispiel die Sicherheit und optimieren zugleich den Weg ins Zentrum, um mehr Leute hereinzubringen, die dann auch hier einkaufen“, sagt Schlager.

Er sprach sich im Gemeinderat für eine Arbeitsgruppe aus, die sich aus drei ÖVP-Gemeinderäten und je einem Vertreter von SP-PS und Grünen zusammensetzt. Sie soll sich federführend darüber Gedanken machen und auch interessierte Bürger einbinden.

Gemeinde könnte auch Förderungen lukrieren

Bürgermeister Johann Spreitzer wies darauf hin, dass die Gemeinde ja auch einen neuen Marktentwicklungsprozess starten könnte. Der Vorteil aus der Sicht des Ortschefs: „Wir würden dafür eine Förderung des Landes bekommen und dann natürlich auch Unterstützung für die Umsetzung der Projekte, die erarbeitet werden.“

SP-PS-Chef Alois Schlager will eigene Arbeitsgruppe. | Knapp

Grundsätzlich waren sich am Donnerstag alle drei Parteien darüber einig, einen Entwicklungsprozess für das Zentrum anzustoßen. VP-Vizebürgermeister Franz Tramberger mahnte allerdings, den ländlichen Raum darüber nicht zu vergessen. „Güterwege und Radwege sind für die Menschen dort auch sehr wichtig.“ Derartige Projekte dürften nicht auf die lange Bank geschoben werden.

Keinen Konsens fanden SPÖ-PS und Grüne auf der einen und ÖVP auf der anderen Seite vorerst über die Vorgangsweise in Sachen Ortskernbelebung. Die ÖVP plädierte dafür, schon vorhandene Strukturen zu nutzen und einen Ausschuss oder auch den Gemeindevorstand damit zu beauftragen, den Prozess in Gang zu setzen. Grün-Gemeinderätin Angela Zemanek-Hackl betonte, dass der Vorstand, sollte er sich des Themas annehmen, auf keinen Fall unter sich bleiben dürfe, sondern Experten und Bürger einbinden müsse. Für Schlager wäre eine eigene Arbeitsgruppe für das Zentrum auch „ein Signal an die Bürger, wie wichtig uns das Thema ist.“

„Gemeinde21 wäre mögliche Variante“

Denkbar wäre auch, dass sich die Gemeinde am Landesprogramm „Gemeinde21“ beteiligt, das neue Formen der Zusammenarbeit zwischen Politik, Verwaltung und BürgerInnen finden will, um angemessene Antworten auf künftige Herausforderungen zu geben.

Bürgermeister Spreitzer schlug schließlich vor, die Entscheidung zu vertagen und sich erst einmal Rat bei der Mostviertel Regional GmbH zu holen, die ja auf derartige Prozesse spezialisiert sei. Darauf einigte sich der Gemeinderat schließlich auch.