„Ö3verinnen des Jahres“ aus St. Peter in der Au

„Held/innen des Straßenverkehrs auf die Bühne“: So das Motto der Verleihung des Ö3-Verkehrsawards, die heute im Ö3-Haus am Küniglberg stattgefunden hat. Hitradio Ö3, das Bundesministerium für Inneres und das Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie boten jenen Held/innen der Straße eine Bühne, die mit Mut, Zivilcourage und Engagement – oft unter Einsatz ihres Lebens – einen Beitrag zur Verkehrssicherheit leisten. Der 21. Ö3-Verkehrsaward wurde in drei Kategorien verliehen: „Ö3ver/in des Jahres“, „Einsatzhelfer/in des Jahres“ und „Idee des Jahres“.

Ein Blick zurück auf die dramatischen Ereignisse Ende November 2022

Das Drama ereignet sich am 29. November, an einem nebeligen Dienstagabend in St. Peter in der Au im Bezirk Amstetten – und es beginnt harmlos: Direkt neben dem Reiterhof „Rosihof“ steckt ein parkendes Auto auf einer feuchten, abschüssigen Wiese im Matsch fest. Junge Männer versuchen es wegzuschieben. Ein Mädchen, die 16-jährige Helena, befindet sich gerade vor dem Pkw, als sich dieser plötzlich abwärts in Bewegung setzt. Das Mädchen rutscht am feuchten Boden aus, kann sich nicht mehr in Sicherheit bringen und wird von dem Fahrzeug erfasst, überrollt, darunter eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt.

Während die jungen Männer unter Schock stehen, eilen vier Frauen vom benachbarten Reiterhof zu Hilfe. Sie werden aktiv, noch bevor Rettung und Feuerwehr eintreffen. Tierärztin Nina Lendl, die sich zufällig in der Nähe befindet, beginnt das Unfallopfer zu reanimieren, noch während es unter dem Auto liegt. Möglich ist das, weil glücklicherweise der Kopf der jungen Frau hervorragt. Ihr assistieren die Reitschülerinnen Verena Valentini und Verena Schweighuber, die mit der Leitstelle vom Roten Kreuz in Kontakt stehen.

Die beiden diensthabenden Frauen Jennifer Mikes und Barbara Sturm vom Notruf 144 unterstützen die Erstretterinnen telefonisch. Währenddessen gelingt es Jutta Hornbachner, der Besitzerin des Reiterhofs, mit einem Hof-Traktor das Auto hochzuheben. So kann die Schwerverletzte aus der Gefahrenzone gebracht werden. Minuten später treffen die Einsatzkräfte ein und übernehmen die weitere Versorgung. Helena hat am Ende großes Glück, sie überlebt den Unfall ohne bleibende Schäden. Für diese unglaubliche Teamleistung, bei der die Frauen mit viel Zivilcourage, kühlem Kopf, instinktiv richtig, schnell und effizient ein junges Leben gerettet haben, geht der Ö3-Verkehrsaward in der Kategorie „Ö3ver/in des Jahres“ an Jutta Hornbachner und das Team vom Reiterhof Rosihof in St. Peter in der Au.