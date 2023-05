„Gedanken erfüllen mich mit Grauen und Trauer“

„Never again. Never forget“ war nur eines der Graffitis in der KZ-Gedenkstätte Mauthausen, das den Schülern und Schülerinnen der 3AK und 3BK der HAK Amstetten die Wichtigkeit dieses Ortes klargemacht hat. Bei ihrem Besuch im Memorial in Mauthausen, Oberösterreich, haben sie sich unter der Leitung der Lehrer David Sonnleitner und Matthias Schabasser mithilfe eines virtuellen Audio-Guides in Kleingruppen über die Geschichte der Gedenkstätte in Mauthausen informiert. Mit vielen Denkmälern und teils original erhaltenen Bauten wurde den Jugendlichen das Leiden der Opfer erst so richtig bewusst.

Besonders betroffen waren die Jugendlichen beim Anblick der sogenannten „Todesstiege“, die vom Steinbruch zum Lager führt. Hier wurden oft bewusst die Häftlinge von der Kante in den Graben gestoßen. Diese Todgeweihten nannten die Wärter zynischerweise „Fallschirmspringer“. „Der Gedanke, dass hier so viele Menschen gestorben sind, erfüllt mich mit Grauen und Trauer“, schildert eine Schülerin.

Das KZ kann man heute als Museum kostenlos besuchen. Die Anlage ist nicht nur als Gedenkstätte und Ort der Erinnerung erhalten. So wird in der Ausstellung „Raum der Namen“ aller etwa 80.000 namentlich bekannten Verstorbenen gedacht. Das Lager dient auch als Mahnmal: Dieses Leid, diese Grausamkeit darf sich niemals wiederholen.

Artikel von Schülerin Anna Mikesch

