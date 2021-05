Der LCA Umdasch und die Sportmittelschule Amstetten starten im kommenden Schuljahr eine neue Kooperation. Einmal in der Woche wird ein Leichtathletiktraining an der Mittelschule Pestalozzistraße durchgeführt. Ermöglicht wurde das durch die Finanzierung von ServusTV.

Koordiniert und durchgeführt wird das Leichtathletiktraining von der LCA-Trainerin und Pädagogin Isabella Mayer. Für Direktor Gottfried Schulze ist die Zusammenarbeit der Schule mit regionalen Vereinen sehr wichtig. Durch die Nutzung der Kleingeräte des LCA Umdasch Amstetten können wir unseren Unterricht noch professioneller und abwechslungsreicher gestalten“, sagt er.

LCA Umdasch Vereins-Obmann Michael Hofer sieht in der Kooperation auch die Chance, talentierten Kindern Leichtathletik zu vermitteln. „Ein gutes Beispiel ist unser Nachwuchsaushängeschild Sigita Stankeviciute, welche im Vorjahr über 300 Meter Hürden österreichische U16-Meisterin wurde. Sie besucht die Sportmittelschule Amstetten.“

Sportkoordinator Stefan Wimmer hofft, dass es durch die sportlichen Aktivitäten in der Schule gelingt, Jugendliche dazu zu motivieren, Sport auch in der Freizeit und in Vereinen auszuüben.