Leistungsbewerbe Ein Landessieg für die Feuerwehr Blindenmarkt

Das erfolgreiche Team der Feuerwehr Blindenmarkt. Foto: FF Blindenmarkt

15 Mitgliederinnen und Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Blindenmarkt nahmen am niederösterreichischen Landeswasserdienstleistungsbewerb (LWDLB) in Klosterneuburg teil. Dabei konnten auch heuer wieder top Ergebnisse in den verschiedenen Wertungsklassen erzielt werden.

Besonders die Zillenbesatzung Maria-Magdalena Redl und Lisa Pitzl konnte sich mit ihrem Landessieg in der Wertungsklasse "Silber ohne Alterspunkte Frauen" und ihrem Vize-Landessieg in "Bronze ohne Alterspunkte Frauen" aus dem großen Bewerberfeld hervorheben. Lisa Pitzl verfehlte auch im "Zillen Einer Frauen" nur knapp den Landessieg und wurde Zweite. Bei den Männern zeigte Erfolgsgarant Daniel Füsselberger im "Zillen Einer Meister" sein Können und fuhr mit einer Spitzenzeit auf Platz drei. Die restlichen Blindenmarkterinnen und Blindenmarkter brachten durch die Bank solide Leistungen, wodurch in der Mannschaftswertung der 4. Platz erreicht werden konnte. Vier Leistungsabzeichen erworben Im Rahmen des LWDLB gibt es für die Bewerberinnen und Bewerber die Möglichkeit, das Landeswasserdienst-Leistungsabzeichen in Bronze, Silber und Gold zu erwerben. Von der Feuerwehr Blindenmarkt sicherten sich Tobias Bichler, Andreas Distlberger, Berenice Füsselberger und Alexander Hülmbauer das Leistungsabzeichen in Silber. Daniel Füsselberger und Thomas Pitzl qualifizierten sich für den Bundeswasserdienstleistungsbewerb.