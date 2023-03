Neue Direktorin am Bildungscampus Mostviertel

Die 42-jährige Direktorin ist seit Jänner 2019 am Bildungscampus Mostviertel tätig und hatte zuletzt die stellvertretende Leitung inne. Manuela Mayer absolvierte ihre Ausbildung zur Diplomierten Gesundheits- und Krankenpflegerin in der Klinik Donaustadt in Wien und war von 2008 bis 2018 im Universitätsklinikum Krems beschäftigt, wo sie im Februar 2015 die spezielle Zusatzausbildung für Intensivpflege ablegte. Anschließend machte sie ihr Bachelorstudium an der IMC Fachhochschule Krems mit dem Abschluss Bachelor of Science in Health Studies im März 2018.

„Als Pflegepädagogin liegt mir am Herzen, Pflege zu leben und zukunftsorientiert zu entwickeln - sowohl in der Vermittlung theoretischer Inhalte als auch in praktischen Fertigkeiten. Die Vernetzung von Theorie und Praxis zum Beispiel im Rahmen des 3. Lernortes, die Schwerpunktsetzung und die Kooperation mit den anderen Bereichen stehen hierbei im Mittelpunkt“, erklärt die Neo-Direktorin.

„Mit Manuela Mayer ist es uns gelungen, eine engagierte und erfahrene Pflegepädagogin für diese herausfordernde Führungsposition am Bildungscampus Mostviertel zu gewinnen. Wir wünschen Frau Mayer viel Energie und alles Gute für die neue Aufgabe“, betonen der ärztliche Leiter des Klinikums, Primar Christian Korbel und die Kaufmännische Direktorin, Regina Bauer.

Die Geschäftsführerin der Gesundheit Mostviertel GmbH, Gabriele Polanezky, bedankt sich bei Christian Anders für seine jahrelange Tätigkeit als Direktor. Er wird weiterhin dem Bildungscampus als Pflegepädagoge zur Verfügung stehen.

