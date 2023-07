Lenker eingeschlossen Aschbach: Lkw kam von Fahrbahn ab und kippte um

Der Lkw stürzte um und kam in einer Wiese zu liegen. Die Bergung das Fahrzeugs war ein schwieriges Unterfangen. Foto: BfkdoSteinbach

E in Lkw kam, vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalls des Lenkers, am Sonntagnachmittag bei Samesbruck in der Gemeinde Aschbach von der Fahrbahn ab und stürzte um. Der Fahrer wurde dabei im Führerhaus eingeschlossen. Um 16.45 Uhr rückten die Feuerwehren Aschbach, Aukental und Sindelburg zur Menschenrettung aus. Die Florianis befreiten den Lenker aus dem Fahrzeug und das Rote Kreuz brachte ihn ins Krankenhaus.