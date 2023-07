Acht Schulen im Bezirk bekamen Gütesiegel „LeseKulturSchule“ verliehen

„Die ausgezeichneten Schulen haben es sich zum Ziel gesetzt, die Lesekultur an ihrer Schule zu verankern, zu praktizieren und zu leben. Qualitätssteigerung des Leseunterrichts und eine Steigerung der Lesekompetenz der Schülerinnen und Schüler sind die Schwerpunkte in diesen Schulen. Alle Schulen zeigen sehr eindrucksvoll, dass sie sich um einiges mehr engagieren, als dies im Lehrplan vorgesehen ist, denn der Kriterienkatalog, den sie erfüllen müssen, ist sehr herausfordernd“, sagte Teschl-Hofmeister. Im Bezirk Amstetten bekamen die NÖMS Neustadtl an der Donau, die VS Böhlerwerk, die VS Kürnberg, die VS Neuhofen an der Ybbs, die VS St. Pantaleon-Erla, die VS St. Valentin Hauptplatz, die NÖMS Seitenstetten und die NÖMS Sonntagberg das Gütesiegel überreicht.

Lesen ist eine Werteinstellung

Mittlerweile haben bereits 141 Schulen dieses Gütesiegel bekommen und damit bewiesen, dass sie eine der wichtigsten Grundkompetenzen in besonderem Maße in ihren Schulen verankert haben. „Lesen ist eine Werteinstellung und hat Wert. Besonders wichtig ist dabei das Vorlesen, das Freude und Interesse am Lesen weckt und Lesekompetenz fördert“, betonte Fritthum. Teschl-Hofmeister und Fritthum bedankten sich bei der ARGE Lesen für diese Initiative, die das Lesen in allen Schulfächern hochhält. „Der Dank gilt aber vor allem auch allen Pädagoginnen und Pädagogen, die diese sichtbare Auszeichnung durch ihr konsequentes Engagement mehr als verdient haben“, sagte Teschl-Hofmeister.