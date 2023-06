Flohmarkt in Amstetten: Bücher für Groß und Klein

Die meisten Bücherliebhaberinnen und Lesefreunde warten schon sehnlichst darauf, endlich wieder im zum Bucheldorado umfunktionierten Amstettner Rathaussaal auf „Beutezug“ gehen zu können. Ob Kinder- und Jugendbücher, Romane, Biografien oder Sachbücher – für jeden Lesegeschmack hat das Stadtbücherei-Team rund um Alexandra Karner natürlich auch heuer wieder jede Menge Lesestoff bereitgestellt, der um nur 1,5 Euro pro Kilo zu erwerben ist.

Über die Bühne geht der Bücherflohmarkt in diesem Jahr am Freitag, 7. Juli, von 9 bis 18 Uhr, am Samstag, 8. Juli, in der Zeit von 9 bis 12 Uhr sowie am Dienstag, 11. Juli, von 9 bis 18 Uhr. So haben Interessierte drei Tage lang Zeit, sich in aller Ruhe umzusehen, zu gustieren und zu stöbern, um sich ihr sommerliches Lesevergnügen zu sichern.