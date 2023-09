Ehemaliger Ö1 Redakteur Alois Schörghuber begeisterte

Der Autor las aus seinem unlängst in der Literaturedition Niederösterreich erschienenen Buch „Betreten nur für Unbefugte“. Es versammelt Glossen, die er hauptsächlich in der Ö1 Sendung „Moment“ in der Rubrik „Randnotizen“ gelesen hat.

Von außen betrachtet sind es oft Banalitäten, die er schriftlich ins Visier nimmt und sie dabei sprachlich so seziert, dass alle sie allmählich von innen sehen können. Der ehemalige Ö1-Redakteur hat in seiner 25-jährigen Berufslaufbahn die mitunter skurrilen Auswüchse der Gesellschaft hautnah mitverfolgt: als Interviewender, Recherchierender, Nachdenkender. Und so hat Schörghuber ein Talent dafür entwickelt, so manche Eigensinnigkeit der Spezies Mensch bis ins kleinste Detail aufzudecken.

Die Lesung im Schloss St. Peter in der Au war gut besucht. Foto: Hummer

Zwischendurch gab Alois Schörghuber in lockerem Plauderton Einblick in seine Arbeitsweise und manch Hintergrundinformation eröffnete den Zuhörerinnen und Zuhörern einen neuen Zugang zu den Betrachtungen und sprachphilosophischen Fragestellungen des Autors. Souverän und in gekonnter Sprechtechnik trug er seine Texte vor, wie es von einem Radioredakteur nicht anders zu erwarten war.

Alois Schörghuber und Veranstalter Herbert Pauli. Foto: Hummer, Hummer

Ein weiterer gelungener Abend in der Reihe „Literatur im Schloss“, der gemeinsam vom Kulturreferat und der Literaturedition Niederösterreich veranstaltet wurde.