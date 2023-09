Elternverein der Montessorischule lädt zur Lesung

In ihrem Bestseller-Roman stellt die Autorin das bewegte Leben von Maria Montessori dar, als sie noch eine junge Frau war. Der Elternverein der Mostviertler Montessorischule & Montessori Kindergruppe Amstetten, „Leben entfalten“, lädt alle Interessierten am Freitag, 22. September, 19 Uhr, in die Mostviertler Montessorischule ein.

Zum Buch:

Die Lebensgeschichte der Ausnahmepädagogin als packender historischer Roman: Die spannende Geschichte der Maria Montessori ist ein Lehrstück über Engagement, Gefühle und die Kraft mutiger Frauen. Jedes Kind hat Talente und Bedürfnisse, die es zu entschlüsseln und zu beantworten gilt: Dieser heute selbstverständliche Lehrsatz der modernen Pädagogik war vor rund 100 Jahren eine unbekannte Idee. Bis die italienische Pädagogin Maria Montessori eine Revolution auslöste.

Noch jung und unbedarft ist Maria Montessori im Rom des Jahres 1896 von den Zuständen in einer psychiatrischen Klinik schockiert. Gegen alle Widerstände gibt sie den kleinen, lethargischen Patienten Spielzeug und holt sie in ein Leben, das sich niemand zu träumen gewagt hätte. Doch als Maria ihr Herz an einen Kollegen verliert, steht alles auf dem Spiel. Mit „Lehrerin einer neuen Zeit“ zeichnet Laura Baldini den Werdegang der großen Pädagogin hautnah und mit schillernder historischer Präzision nach. Ihre Roman-Biografie verleiht dem Montessori-Konzept ein menschliches, weibliches und zerbrechliches Gesicht, dem sich Leserinnen in einer mitreißenden Erzählung über Wissenschaft und Liebe nähern.