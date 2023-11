Wolfgang Wagner beleuchtet die Facetten der Zeitgeschichte

Der Facharzt für Unfallchirurgie und Sportverletzungen, Wolfgang Wagner, ist neben seinem Beruf als Oberarzt in Amstetten, Impresario und Darsteller von über zwanzig Lesungstheatern, unter anderem der Wiener Kaffeehauskultur, verfasste Theaterstücke, arbeitete auch als Regisseur für Jugendmusicals und schrieb Drehbücher und Reisereportagen. Am Freitagabend las Wolfgang Wagner im Gemeindesaal aus seinem ersten, im Mai 2023 erschienenen Roman, „BESA – eine albanische Rettung“.

„Vor drei Jahren habe ich zufällig einen Artikel gelesen, in dem stand, dass während des zweiten Weltkriegs in Albanien keine Juden ermordet wurden. Das Interesse war geweckt und daraufhin begann ich zu recherchieren“, beschrieb Wolfgang Wagner am Freitagabend seine ersten Schritte zum Verfassen seines Buches. Für sein Werk „Besa – eine albanische Rettung“ reiste er zweimal nach Albanien, erforschte Kultur und Stammesgesellschaft, untersuchte Briefe, Dokumente und wissenschaftliche Studien, las Geschichtsbücher, Artikel, Zeitschriften, Tagebücher und Reiseführer. Dabei durchleuchtete er auch die rechtlichen Grundlagen und Gesetzen der Albaner, in über 2.500 Paragraphen, teils auch noch aus dem 15. Jahrhundert, wo er auf das Wort Besa stieß. Besa bedeutet unter den Albanern so viel wie Ehrenwort und dazu gehört das Gewähren von bedingungsloser und uneingeschränkter Gastfreundschaft. Mit dem Prinzip der Besa beginnt die fiktive Geschichte der Amstettner Familie Raab.

Wien im Jahr 1940

„Die österreichisch-jüdische Familie Raab muss fliehen. „Wohin? Das ist eine gute Frage“. Bulgarien, Rumänien, Serbien fallen weg, diese sind bereits unter der Macht von Hitler. „Albanien?“ „Albanier sind keine Judenhasser. Wir haben keine andere Wahl.“ „Also, dann Albanien.“ Mit diesem Dialog startet Familie Raab ihre furchtbare und schreckliche Reise über Serbien in das ihr völlig fremde Land. Albanien, anfangs noch unter italienischer Besatzung, kennt keinen Antisemitismus. Aber schon bald nach Beginn des zweiten Weltkriegs vollziehen die deutsche Wehrmacht und die Gestapo auch in Albanien ihre grausamen Taten.

Auf dem Weg nach Albanien ist die Familie Raab vielen Gefahren ausgesetzt. In Serbien muss sie sich am Bahnhof als orthodoxe Serben ausgeben, um nicht vom Leutnant als Juden erkannt zu werden. Sie erlebt Seuchen und Hungersnot und findet Unterschlupf in dreckigen Lagerhallen oder Wohnungen. Wagner erzählt, wie sich die Familie Raab in Berat mit dem Schneidern von Gewändern für die albanischen Partisanen, die gegen die deutsche Wehrmacht kämpften, durch Tauschhandel mit Waren am Leben hielt. Flucht von einem Ort zum anderen und permanente Verfolgung beherrschen das Leben der Familie Raab. Die Geschichte Albaniens erzählt Wolfgang Wagner durch seinen Protagonisten George, auch John genannt. Dieser berichtet über Kriege, Besatzungen, Religionen, Diktatur, Ausbeutung, Macht und die Unabhängigkeit Albaniens im Jahr 1912.

Die fiktive Familie Raab steht für 3.000 gerettete Flüchtlinge

Im Jahr 1943 kapituliert Italien und die Nazis übernehmen die Macht über das Land. Die erfundene Familie in seinem Buch mit dem Nachnamen Raab steht für über 3.000 Juden und Flüchtlinge, die während des zweiten Weltkriegs von den Albanern durch Besa beschützt und gerettet wurden. Besa ist im albanischen Gesetz tief verankert und den Ehrencodex gibt es auch heute noch. Durch die expressive und lebhafte Erzählweise von Wolfgang Wagner wird man auf die emotionale Reise mitgenommen. Bei den Zuhörerinnen und Zuhörern kommt das Gefühl auf, Teil seiner Geschichten zu sein. Wolfgang Wagner zeigt mit seinem Buch eine verblüffende und für die meisten unbekannte Wahrheit der Zeitgeschichte.

Welchen Hindernissen, Risiken und Gefahren Familie Raab auf ihrer Reise nach und in Albanien noch ausgesetzt ist, kann in Wolfgang Wagners Buch „Besa – eine albanische Rettung“, das unter anderem in der Buchhandlung Zeillern erhältlich ist, herausgefunden werden. Eine weitere Lesung von Wolfgang Wagner aus seinem Buch „Besa – eine albanische Rettung“ findet über Einladung des Kulturhofs Amstetten am Montag, 20. November, um 19.30 Uhr im Rathaussaal Amstetten statt.