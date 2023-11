Politycki: „Musste diese schrecklichen Erfahrungen verarbeiten“

Die Geschichte im Roman „Alles wird gut“ von Matthias Politycki spielt im Süden Äthiopiens, im Jahr 2020, einen Tag vor Ausbruch des Bürgerkriegs, der auch heute noch viele Opfer fordert. In einer Regionen – selbst für Äthiopier oft unbekannt – mit anderen Kulturen und Völkern, in denen die Frauen mit Tontellern in den Lippen und Ohren „geschmückt“ sind. Dort lernt der Protagonist Josef Trattner die Einheimische Natu kennen, die ein durchgerissenes Ohrläppchen besitzt und ihn durch ihre Aura von Stärke und Schönheit in seinen Bann zieht. Trattner, ein Ausgrabungsleiter im Norden des Landes, möchte durch seine private Reise die Völker Äthiopiens kennenlernen, die den meisten Reisenden verwahrt bleiben. In das alte Reich der Kaffa, in eine kleine Siedlung names Surma Kibish, wo Kultur und Tradition noch fest verwurzelt sind. Die Frauen festlich geschmückt und bemalt, mit schönen Kleidern ausgestattet. Die Männer, meist Krieger, bewaffnet mit Kalaschnikow. Blutrache, Viehraub und Kriege zwischen den verschiedenen Clans beherrschen das Land.

„Um Trattner kümmerte sich niemand. Er konnte in Ruhe und unbeobachtet die Einheimischen beobachten. Ihr Gesicht mit Asche eingerieben, tranken sie das rohe Blut der Kühe, denen sie vorher die Halsschlagader durchgeschnitten hatten. Die Schale mit dem Blut wurde durchgereicht, von Mann zu Mann, von Junge zu Junge. Trattner gab die Schale an den Mann neben ihm weiter.“ Matthias Politycki hielt inne und erzählt aus eigener Erinnerung heraus. Er hatte auf seiner Reise eine Sonnenbrille mit, eine Angeberbrille, mit dunklen, verspiegelten Gläsern und orangem Rahmen. Zurück im Dorf gab es zwischen den Kindern im Dorf einen heftigen Streit um diese Sonnenbrille. Und da war sie wieder, die Frau mit dem durchgerissenen Ohrläppchen. Den jungen Frauen werden in ihrer Kindheit die Zähne gezogen und die Unterlippe aufgeschnitten, um ihnen die Lippenplatte einsetzen zu können. „Die Schönheit ist ihr dennoch geblieben“, dachte sich Tratter.

Matthias Politycki hat diese Reise mit drei Freunden und einem Übersetzer in den Norden Äthiopiens selbst erlebt. „Wir waren in einer Kneipe, in der die Krieger am Abend trinken gehen. Dort habe ich sie wieder gesehen. Die Frau, die in ihm sowohl die Gefühle von Faszination als auch Angst auslöste. Sie wurde von der Kneipe rausgeworfen – „diese Frau bedränge sie“ – und mit Kampfstöcken zu Boden gebracht, vor den Augen aller geschlagen, gedemütigt und gezüchtigt“, erzählt der Autor. „Hilfe wäre nicht möglich gewesen, wenn wir diese Völker besuchen, müssen wir uns auch an ihre Regeln halten.“ Am nächsten Tag springt Natu in Trattners Jeep. Eine weitere Reise voller Angst, Begeisterung und Leidenschaft beginnt ... „Durch Reisen mit Einheimischen kann man sich ein besonderes Bild machen und hinter die Kulissen blicken. Dadurch auch Interesse an den verschiedenen Völkern und Traditionen zeigen. Man muss mit dem inneren Konflikt und dem Ohnmachtsgefühl, denen man dort als Europäer ausgesetzt ist, fertig werden. Ich wusste, ich kann diesen Stoff nur verarbeiten, wenn ich diesen Roman schreibe“, betont Politycki.