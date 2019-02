Am vergangenen Freitag, 8. Februar, kam es in den Nachmittagsstunden zu einem Garagenbrand in Leutzmannsdorf im Gemeindegebiet St. Georgen/Ybbsfelde. Um etwa 16.30 Uhr dürfte der Brand aus derzeit noch unbekannten Ursachen in einer Werkstatt ausgebrochen sein.

Die Alarmierung zu einem B3 („Scheunen- oder Schuppenbrand“) an die Feuerwehr erfolgte um 16.46 Uhr. Im Einsatz waren die Feuerwehren St. Georgen, Krahof, Amstetten, Ferschnitz, Seisenegg und Viehdorf sowie das Rote Kreuz.

Freiwillige Feuerwehr

„Wir waren insgesamt mit 79 Mann und 14 Fahrzeugen aus insgesamt sechs Feuerwehren im Einsatz und vor Ort“, berichtet Martin Nahringbauer, Kommandant der FF St. Georgen/Ybbsfelde.

"Wir haben den Brand rasch in den Griff bekommen"

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand die Werkstatt bereits in Brand, es herrschte eine starke Rauchentwicklung. Unverzüglich begannen die Feuerwehleute mit dem Aufbau der Einsatzleitung. Der Brandherd konnte rasch lokalisiert werden und die ersten verfügbaren Atemschutztrupps starteten die Brandbekämpfung durch einen Innenangriff. „Wir haben den Brand rasch in den Griff bekommen. Zuvor haben die Bewohner noch versucht, den Brand mittels Feuerwehr selber zu löschen“, so Nahringbauer.

Nachdem schließlich „Brandaus“ gegeben werden konnte, entfernten die Atemschutztrupps das Brandgut aus der Werkstatt und durchsuchten den Innenraum mittels Wärmebildkamera auf weitere einzelne Glutnester. Als die Nachlöscharbeiten abgeschlossen waren, befreite man die Werkstatt mittels Druckbelüfter von den Rauchgasen und belüftete sie. Um etwa 19 Uhr konnte letztendlich der Einsatz beendet werden.

Bei dem Brand wurden glücklicherweise keine Personen verletzt.