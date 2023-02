Plakate für den Frieden: Preisübergabe in Seitenstetten

Seit 15 Jahren veranstaltet der Lions-Club bundesweit einen Friedensplakatwettbewerb für 11- bis 13-Jährige. Zum Thema „Mit Mitgefühl führen“ gab es für das Schuljahr 2022/23 74 Einreichungen im District Ost (Wien, Burgenland und Niederösterreich).

Ziel dieses Kunst-Wettbewerbes ist es, möglichst viele Jugendliche mit dem Thema anzusprechen und dazu zu bewegen, ihre Visionen und Vorstellungen bildlich zum Ausdruck zu bringen. Gerade in Zeiten, in denen weltweit Konflikte schwelen und fast täglich Berichte über Terroranschläge oder kriegerische Auseinandersetzungen in den Medien erscheinen, ist die Aufarbeitung und positive Beschäftigung mit diesem Thema von großer Bedeutung. Im Rahmen der monatlichen Clubsitzung des Damen-Lions-Clubs Mostviertel konnte am 15. Februar im Gasthaus Ott vom Vorstand an Elena Faderl – Schülerin der 2b-Klasse der Mittelschule Seitenstetten-Biberbach – der 3. Preis des Districtes Ost übergeben werden.

„Als Friedensplakatbeauftragte ist es mir wichtig, gerade in Zeiten wie jetzt die Jugendlichen mit dem Thema Frieden zu konfrontieren. Es stimmt mich stolz und zufrieden, dass unser Club jährlich acht Schulen aus der Region betreuen darf“, verleiht Ulli Alena ihrer Freude Ausdruck. Alissa Steinbichler aus der Mittelschule Ertl konnte den Mostviertelentscheid gewinnen. Als wichtige Kriterien werden von der Jury unter anderem Originalität und künstlerische Darbietung in Betracht gezogen.

