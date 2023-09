2.500 Personen besuchen den 51. Lions-Flohmarkt in Amstetten

10 Tage werden benötigt, um die Waren zu sammeln, um den Lions-Flohmarkt aufzubauen, um die Einzelstücke in die verschiedenen Kategorien zu sortieren und um defekte und unbrauchbare Produkte zu entsorgen. Flohmarkt-Beauftragter der Lions ist Gunther Panowitz, der das Bring- & Hilf-System der Warensammlung im Überblick behält. Die Lions führen keine Abholung der Waren von zu Hause durch, sondern nehmen innerhalb von drei Tagen funktionsfähige und verkaufbare Gegenstände in gutem Zustand in der Eishalle Amstetten an.

Auch heuer waren wieder interessante Stücke dabei, wie beispielsweise ein Paar Ski, mit denen Anna Veith, ehemals Anna Fenninger, den Welt-Cup-Sieg erreichte, inklusive Autogramm. Auch Thomas Sykora stellte für den Lions-Flohmarkt Amstetten einen Trainingsski zu Verfügung. „Der Lions-Flohmarkt wird organisiert für Menschen, denen es nicht so gut geht wie uns. Um ihnen etwas Gutes zu tun und der Gesellschaft etwas zurückzugeben. Alle Artikel, die wir nicht verkaufen, werden nach Ungarn zu einem Partnerclub der Lions gebracht, wo wieder ein Flohmarkt stattfindet“, sagt der Marketingverantwortliche Gerhard Sengstschmid.