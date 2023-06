Erinnerungen an Stalingrad

Organisator Herbert Pauli konnte dazu den Autor Wolfgang Haidin begrüßen, der seinen bereits 1997 erschienenen Roman „Stalingrad – Kampf und Gefangenschaft: Überlebt. Aus den Lebenserinnerungen des Josef Schönegger“ präsentierte.

Anlass dafür war der 100. Geburtstag des Josef Schönegger, den der im Jahr 2006 verstorbene Zeitzeuge am 20. Mai gefeiert hätte. Vor 30 Jahren wurde in Wien eine Sonderausstellung zum Thema „50 Jahre Stalingrad“ veranstaltet. Im Vorfeld wurden am Kriegsschauplatz Relikte aus dieser Zeit dokumentiert und für die Ausstellung nach Österreich gebracht. Unter hunderten Feldpost-Briefen wurde auch ein Brief des Josef Schönegger ausgewählt, der an die Familie Großhagauer in Dorf St. Peter/Au adressiert war. Man nahm seitens der Kuratoren Kontakt mit der Familie auf und erfuhr, dass Josef Schönegger noch am Leben war – einer von rund 6.000 Überlebenden der insgesamt rund 220.000 Soldaten der 6. Armee.

Wolfgang Haidin nahm damals Kontakt mit Josef Schönegger auf, der ihm von seinen unfassbaren Erlebnissen im Krieg erzählte. Die unmenschlichen Zustände in Stalingrad, wo er als Soldat bei Temperaturen von minus 40 Grad in Sommerkleidung und ohne Verpflegung durchhalten musste, die entsetzliche Gefangenschaft in Russland, die er trotz unbehandelten Knöcheldurchschusses und Krankheit wie durch ein Wunder überlebte, sowie die Erinnerungen an besondere Kameraden – wie den „Friedl“, Fritz Maderthaner aus Amstetten – hat Haidin in der Biografie „Stalingrad“ auf äußerst authentische Weise verarbeitet.

Mit Erzählungen aus seiner jahrelangen Freundschaft mit Josef Schönegger und Passagen aus dem äußerst berührenden Buch fesselte Wolfgang Haidin sein Publikum im Schloss. Gekommen waren auch Kinder, Enkel und Urenkel Schöneggers sowie die Tochter des „Friedl“. Gemeinsam schwelgte man in Erinnerungen an diesen besonderen Menschen, der trotz aller tragischen Erlebnisse nie seinen unvergleichlichen Humor verloren hatte.