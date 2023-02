Abend der Lyrik im Schloss St. Peter

Zu einem Literaturabend, der ganz im Zeichen zeitgenössischer Lyrik stand, lud die Lesereihe „Literatur im Schloss“ in Kooperation mit dem Literaturkreis Podium am Mittwoch ein. „Podium“ befasst sich neben einer umfangreichen Herausgebertätigkeit mit der Organisation von Lesungen und Symposien, engagiert sich in kulturpolitischen Diskussionen und kooperiert mit in- und ausländischen Autorenvereinigungen.

In den Landesvierteln von Niederösterreich hält er Lesungen ab. Seit 2014 werden Mostviertellesungen im Rahmen von „Literatur im Schloss“ durchgeführt. Organisator Herbert Pauli konnte dazu die beiden Autorinnen Patricia Brooks und Regina Hilber im Schloss St. Peter begrüßen, die Auszüge aus ihrem umfangreichen Schaffen präsentierten.

