Projektmarathon der Landjugend: Hütte aus Holz für gemeinsame Zeit

Die Aufgabenstellung für die Amstettner Landjugendmitglieder lautete „Gestaltung eines Jugendtreffs am Generationenplatz“. Mit vereinten Kräften setzten die Burschen und Mädels das Projekt in 42,195 Stunden in die Tat um.

Am Sonntag um 14 Uhr war es dann so weit und die Landjugend der Gruppe Amstetten präsentierte ihr Projekt allen Besuchern. Unter dem Namen „S’Gemeinschaftshittal, a Platzl zum Lochn und Erinnerungen schoffn“, laden die Mitglieder der Landjugend Amstetten Jung und Alt dazu ein, in Zukunft viele schöne gemeinsame Stunden am Generationenspielplatz in Winklarn zu verbringen. Zudem wurde ein Schritteweg neu gestaltet mit gesunden Naschecken, Bienen- und Insektenhotels und einem renovierten Sinnesweg.