Mostbrunnen für Alt und Jung in Euratsfeld

Bürgermeister Johann Weingartner teilte der Landjugend Euratsfeld die Projektidee der Gemeinde mit: einen Kommunikationsplatz innerhalb 42,195 Stunden zum Plauschen, Reden und Kennenlernen schaffen. Den Mittelpunkt sollte die Errichtung eines Most- und Saftbrunnens in Karling bilden.

Unter dem Namen: „Euratsfelder Mostbrunn', a Platzerl zum Trotschen für Oid und Jung“, soll das errichtete Platzerl die Bevölkerung zusammenbringen und einen Ort des Verweilens und der Erholung schaffen. Folgende Überlegungen wurden dabei umgesetzt, und zwar Spielmöglichkeiten für die jüngere Generation, ein Insektenhotel, Wegweiser und Mistkübel aufzustellen, sowie ein Gästebuch, das unter dem Namen: „Hod da dea Most gschmeckt fein, trog di in unser Biachal ein“. Die Einnahmen der regionalen Produkte aus dem Mostbrunnen werden bis Ende Oktober dem sozialen Fonds in Euratsfeld gespendet.