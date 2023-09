In 42,195 Stunden zum neuen Praxisgarten!

Am Freitag überreichte Viehdorfs Bürgermeister Franz Zehethofer um 17.30 Uhr der Landjugend das Projekt. Von nun an heißt es für die motivierten Mitglieder der Landjugend Vollgas geben, um die Anforderungen in der vorgegebenen Zeit zu verwirklichen.

Folgende Aufgaben gilt es innerhalb der vorgegebenen Zeit zu bewältigen: Rund um die neue Arztordination in Hainstetten soll ein Platz der Begegnung entstehen. Auf dem Gelände hinter dem neuen Gebäude ist eine Pergola zu errichten und Gabionen mit Sitzgelegenheiten aufzustellen. Auf dem Gelände sind weiters Wege und ein Kräutergarten mit Heilkräutern anzulegen und dort für ein einzigartiges Ambiente zu sorgen.

„Am Sonntag, 3. September, dürfen wir mit Freude unser Projekt um 14:30 Uhr der Bevölkerung präsentieren. Wir freuen uns über viele Besucher bei der Präsentation rund um die zukünftige Ordination in Hainstetten!“, lädt die Landjugend unter der Leitung von Franziska Kleindl und Michael Gruber ein.